Δεν έχουν τέλος τα σκάνδαλα στον φετινό διαγωνισμό Μις Υφήλιος (Miss Universe) που διεξήχθη πριν λίγες ημέρες στην Ταϊλάνδη. Μετά τις χαρές στο Μεξικό για τη νίκη της Μεξικανής Μις, Φατίμα Μπος, οι αρχές της χώρας ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν έρευνα σε βάρος του Μεξικανού πρόεδρο του οργανισμού Μις Υφήλιος (έτσι εξηγείται) σε σχέση με φερόμενη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων αλλά και με κλοπή καυσίμων.

Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα του Μεξικού, στο πλαίσιο της έρευνας έχει εκδώσει 13 εντάλματα σύλληψης χωρίς να κατονομάζει πρόσωπα.

Ωστόσο, τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε εις βάρος του προέδρου της διοργάνωσης Miss Universe Organization – MU, Ραούλ Ρότσα.

Mexico investigates Miss Universe president for drugs, arms trafficking https://t.co/WNCUgSVm3W https://t.co/WNCUgSVm3W — Reuters (@Reuters) November 27, 2025

Μία ημέρα νωρίτερα, στην Ταϊλάνδη, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον της μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, συνιδιοκτήτριας του διαγωνισμού, Άνε Τζακαπόνγκ Τζακρατζουτατίπ, για φερόμενη απάτη αξίας 930.000 δολαρίων.

Το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, δίνοντας στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με την έρευνα η οποία έχει ξεκινήσει από το 2024, αναφέρθηκε στον Ρότσα ως "Ραούλ Ρ.", όπως συνηθίζεται στο Μεξικό.

Ανέφερε επίσης ότι θα ανακοινώσει πληροφορίες που αφορούν την εμπλοκή του στην υπόθεση σε δεύτερο χρόνο.

Το 2024, ο Ρότσα αγόρασε το 50% του οργανισμού μέσω της εταιρείας του, της Legacy Holding Group USA, από την JKN Global Group.

Ο ίδιος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσει την ειδήση, ούτε η διοργάνωση Μις Υφήλιος απάντησε άμεσα σε αντίστοιχο αίτημα.

La reina del narco pic.twitter.com/C5h5g1ph2j — Gato Basado🔍 (@GATOBASAD0) November 27, 2025

Τον φετινό τίτλο της Μις Υφήλιος κέρδισε η Μεξικανή Φατίμα Μπος, μετά από σάλο που προκλήθηκε όταν - σε μια εκδήλωση πριν από τον διαγωνισμό ομορφιάς - αντιμετώπισε δημόσια προσβλητική συμπεριφορά από τον Ταϊλανδό διευθυντή του διαγωνισμού, Ναουάτ Ιτσαραγκριζίλ, ο οποίος την αποκάλεσε «χαζή».

Η Μεξικανή διαγωνιζόμενη τότε αποχώρησε, ακολουθούμενη από αρκετές άλλες διαγωνιζόμενες.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, συνεχάρη τη νικήτρια τονίζοντας στη δήλωσή της ότι αποτελεί «παράδειγμα του πώς εμείς οι γυναίκες πρέπει να μιλάμε ανοιχτά», επαινώντας την τόσο για τη νίκη της όσο και για τη στάση που είχε κρατήσει αποχωρώντας από τα καλλιστεία.

Πηγή: skai.gr

