Ανάλυση CNN: Ο Ισραηλινός στρατός έχει εισχωρήσει πάνω από 2 μίλια στο έδαφος της Γάζας

Σε απόσταση μεγαλύτερη των δύο μιλίων φαίνεται να έχουν εισχωρήσει στο έδαφος της Γάζας τα ισραηλινά στρατεύματα, σύμφωνα με ανάλυση του CNN, από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι απεσταλμένοι του αμερικανικού δικτύου και από τα βίντεο του IDF.

Οι στρατιώτες στο βίντεο, που τραβήχτηκε το Σάββατο, φαίνονται να τοποθετούν μια ισραηλινή σημαία στην οροφή ενός ξενοδοχείου στη Γάζα. Το CNN εντόπισε γεωγραφικά το βίντεο σε μια περιοχή λίγο πάνω από δύο μίλια από τα σύνορα Γάζας-Ισραήλ.

«Στρατιώτες του 52ου τάγματος της 401 Ταξιαρχίας κυματίζουν την ισραηλινή σημαία στην καρδιά της Γάζας, δίπλα στην παραλία», ακούγεται να λέει ένας στρατιώτης στο βίντεο, που τραβήχτηκε αρκετά μίλια βόρεια της πόλης της Γάζας.

Το μπλακ άουτ επικοινωνιών στη Γάζα έχει εμποδίσει σημαντικά τη ροή πληροφοριών από αυτήν, αν και οι πάροχοι δήλωσαν ότι η υπηρεσία αποκαθίσταται σταδιακά την Κυριακή.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε από την ισραηλινή εφημερίδα Israel Hayom. Το CNN ζήτησε από τις αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ να σχολιάσουν το βίντεο και γιατί οι στρατιώτες τοποθετούν μια ισραηλινή σημαία στην οροφή του ξενοδοχείου.

Ομάδα του CNN στην ισραηλινή πόλη Sderot, κοντά στην περίμετρο της Λωρίδας της Γάζας, άκουσε πυροβολισμούς από πολυβόλα σε τακτά χρονικά διαστήματα την Κυριακή.

Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν από το βόρειο τμήμα του θύλακα, κοντά στα σύνορα, ενώ οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις συνέχισαν να εκτοξεύουν βλήματα πυροβολικού και όλμους έξω από τα σύνορα πιο νότια.

Νωρίτερα την Κυριακή, άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα προσωπικού του Ισραήλ εθεάθησαν να πλησιάζουν τα σύνορα ενώ ελικόπτερα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μαχητικά αεροσκάφη πετούσαν από πάνω.

Μια μεγάλη στήλη οχημάτων φάνηκε βόρεια της λωρίδας. Πιο μακριά από τα σύνορα που ήταν γεμάτα τανκς και τεθωρακισμένα οχήματα μόλις πριν από λίγες μέρες. Πλέον είναι σχεδόν άδεια, υποδηλώνοντας ότι τα στρατεύματα έχουν πλησιάσει πιο κοντά στην περίμετρο.

