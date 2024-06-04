Ένα μαχητικό αεροσκάφος της ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη σήμερα στο κρατίδιο Μαχαράστρα της δυτικής Ινδίας. Οι δύο πιλότοι πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν και εντοπίστηκαν, λίγη ώρα αργότερα, ελαφρά τραυματισμένοι.

Su-30MKI fighter jet crashed in India

Indian Air Force Su-30MKI fighter crashed today in the state of Maharashtra

Both pilots ejected pic.twitter.com/OHhONDvxBX June 4, 2024

Το μαχητικό Su-30MKI συνετρίβη κοντά στο χωριό Σιράσγκαον, 194 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μουμπάι, της πρωτεύουσας του κρατιδίου Μαχαράστρα. Ινδικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν βίντεο από τα φλεγόμενα συντρίμμια του μαχητικού, λίγα λεπτά μετά τη συντριβή του.

«Αναφέρθηκε τεχνικό πρόβλημα από τους πιλότους. Τα ακριβή αίτια θα γίνουν γνωστά κατόπιν ενδελεχούς έρευνας», αναφέρει η ανακοίνωση της κρατικής αεροναυπηγικής βιομηχανίας HAL (Hindustan Aeronautics Limited).

Το ρωσικής κατασκευής Su-30MKI είναι δικινητήριο μαχητικό αεροσκάφος 4ης γενιάς, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως από την Πολεμική Αεροπορία της Ινδίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

