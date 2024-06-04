Ο επικεφαλής του επιτελείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η χρήση δυτικών όπλων για να πλήττονται στόχοι εντός της Ρωσίας ήταν μια ζωτικής σημασίας απόφαση που θα έχει αντίκτυπο στην τακτική αεροπορία της Μόσχας και στις δυνατότητές της να επιχειρεί στις παραμεθόριες περιοχές.

«Αυτό θα επηρεάσει τη διεξαγωγή του πολέμου, τον σχεδιασμό των αντεπιθέσεων και θα αποδυναμώσει τις δυνατότητες των Ρώσων να χρησιμοποιούν τις δυνάμεις τους στις παραμεθόριες περιοχές», δήλωσε ο Άντριι Γιερμάκ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

Οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι έπληξαν πυραυλικό σύστημα με δυτικά όπλα μέσα στο ρωσικό έδαφος

Νωρίτερα το αμερικάνικο δίκτυο CNN είχε μεταδώσει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις υποστήριξαν ότι έπληξαν επιτυχώς ένα ρωσικό πυραυλικό σύστημα S-300 εντός ρωσικού εδάφους, χρησιμοποιώντας όπλα που προμηθεύτηκαν από τη Δύση.

[BREAKING NEWS]



UKRAINE HAS TARGETED A RUSSIAN S300 /S400 SYSTEM WITH A LONG RANGE WESTERN SUPPLIED WEAPONS. pic.twitter.com/2q4ormZqFO — WE ARE FIGHTING FOR OUR FATHERS LAND. (@KennyMbamboma1) June 3, 2024

«Καίγεται όμορφα. Είναι ένα ρωσικό S-300. Σε ρωσικό έδαφος. Τις πρώτες ημέρες μετά την άδεια χρήσης δυτικών όπλων σε εχθρικό έδαφος», δημοσίευσε στο Facebook η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας Iryna Vereshchuk μαζί με μια φωτογραφία που φέρεται να δείχνει το χτύπημα.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες μόνο μέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έδωσε στην Ουκρανία την άδεια να πραγματοποιήσει περιορισμένα πλήγματα χρησιμοποιώντας αμερικανικά όπλα στη ρωσική επικράτεια γύρω από το Χάρκοβ. Προηγουμένως είχαν άρει τον περιορισμό στον τρόπο χρήσης των όπλων αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Δεν είναι σαφές εάν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση που περιγράφει η Vereshchuk προμηθεύτηκαν από τις ΗΠΑ.



