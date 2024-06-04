Μακρόν σε Νετανιάχου: Ο πόλεμος στη Γάζα πρέπει να τελειώσει

O Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επιστροφή των ομήρων, ενώ εξέφρασε την υποστήριξή του στη συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τζο Μπάιντεν.

Ειδικότερα, ο Μακρόν είπε στον Νετανιάχου ότι «η δοκιμασία των Παλαιστινίων στη Γάζα πρέπει να τελειώσει».

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός πρέπει να «ανοίξει ξανά μια αξιόπιστη προοπτική για την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών» και πρόσθεσε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η Παλαιστινιακή Αρχή με στόχο τη διακυβέρνηση της Γάζας.

Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Νετανιάχου μετά την ανακοίνωση της επιβεβαίωσης του θανάτου τεσσάρων ακόμη ομήρων και «επανέλαβε την αλληλεγγύη του γαλλικού λαού προς τον ισραηλινό λαό απέναντι στην τρομοκρατία».



