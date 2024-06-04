Η κυβέρνηση της Γεωργίας προωθεί νομοσχέδιο για απαγόρευση «ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδας»

Το κυβερνών κόμμα της Γεωργίας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προτείνει ένα νομοσχέδιο με το οποίο θα απαγορευτεί η «ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδα» στην εκπαίδευση και την τηλεόραση, λίγες μόλις ημέρες αφού το κοινοβούλιο ενέκρινε έναν άλλον, αμφιλεγόμενο νόμο περί «ξένων πρακτόρων».

Το «Γεωργιανό Όνειρο», που κυβερνά από το 2012, τα δύο τελευταία χρόνια ενίσχυσε τη συντηρητική στροφή του, κατηγορώντας τη Δύση ότι υπονομεύει τις «παραδοσιακές αξίες» αυτής της χώρας του Καυκάσου, η πλειονότητα των κατοίκων της οποίας είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι.

Η αντιπολίτευση από την πλευρά της λέει ότι οι αρχές απομακρύνουν τη Γεωργία από τον στόχο της, δηλαδή την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αντιθέτως προσεγγίζουν τη Ρωσία, όπου ένας παρόμοιος νόμος που απαγορεύει τη «ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδα» υιοθετήθηκε πριν από μια δεκαετία.

Το νομοσχέδιο για «την προστασία των ανηλίκων και των οικογενειακών αξιών» θα κατατεθεί στο κοινοβούλιο εντός του Ιουνίου.

Ο στόχος είναι να απαγορευθεί «η προπαγάνδα των ομοφυλοφιλικών σχέσεων και της αιμομιξίας» στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις τηλεοπτικές εκπομπές.

Η απαγόρευση «αφορά τη μετάδοση ερωτικών σκηνών στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο, κάτι που είναι συνηθισμένη πρακτική», ανέφερε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Σάλβα Παπουασβίλι.

Τον Μάρτιο το Γεωργιανό Όνειρο εξετάζε το ενδεχόμενο να απαγορευτούν οι ιατρικές πράξεις για αλλαγή φύλου καθώς και ο γάμος μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου, που δεν ήταν ποτέ νόμιμος στη Γεωργία.

Η αντιπολίτευση λέει ότι η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στις προσπάθειες περιθωριοποίησής της, ενόψει των σημαντικών βουλευτικών εκλογών του Οκτωβρίου. «Το Γεωργιανό Όνειρο πιστεύει ότι θα παγιδεύσει την αντιπολίτευση στο δίλημμα: να στηρίξει τα μέτρα και να χάσει την υποστήριξη των φιλελεύθερων ψηφοφόρων ή να αντιταχθεί και να αποξενωθεί από τους συντηρητικούς ψηφοφόρους», σχολίασε ένα στέλεχος του κόμματος Akhali, ο Νίκα Μέλια.

Ο Παπουασβίλι επικύρωσε την Δευτέρα τον άλλον αμφιλεγόμενο νόμο, που βασίστηκε επίσης σε έναν αντίστοιχο ρωσικό και επιβάλλει αυξημένους διοικητικούς ελέγχους στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης που χρηματοδοτούνται εν μέρει από το εξωτερικό.

Τα κόμματα της φιλοευρωπαϊκής αντιπολίτευσης έκαναν από την πλευρά τους ένα πρώτο βήμα για τη συγκρότηση κοινού μετώπου, συνυπογράφοντας έναν πολιτικό χάρτη ενόψει των εκλογών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

