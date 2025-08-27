Ένα βίντεο με την τρομακτική στιγμή που 22χρονος Ινδός YouTuber παρασύρεται στον θάνατο από καταρράκτη κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο Σαγκάρ Τουντού από το Μπερχαμπούρ, έχασε τη ζωή του το Σάββατο καθώς περπατούσε στα νερά του καταρράκτη Ντουντούμα στο κρατίδιο Οντίσα.



Το βίντεο δείχνει τον νεαρό άνδρα να αψηφά τον κίνδυνο στεκόμενος πάνω σε έναν βράχο καθώς χείμαρροι νερού τον περικυκλώνουν.



? TRAGIC | Popular YouTuber Sagar Tudu swept away while filming a reel at a waterfall in Odisha.

Despite rescue attempts by friends, the strong current carried him away — he remains missing. ?



A heartbreaking reminder that social media fame is never worth risking life &… pic.twitter.com/atxs8haVIU — Citizen MattersX (@CitizenMattersX) August 26, 2025

Αρκετοί θεατές αλλόφρονες, τον καλούν να επιστρέψει στην όχθη, ενώ μετά προσπαθούν να ρίξουν ένα σχοινί για να τον σώσουν λίγο πριν τον παρασύρει το ρεύμα. Έως στιγμής η σορός του δεν έχει εντοπιστεί, αλλά θεωρείται νεκρός.



Ο 22χρονος είχε ένα κανάλι στο YouTube με σχεδόν 500 συνδρομητές, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια του καταρράκτη Ντουντούμα, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι τα ισχυρά ρεύματά του, ειδικά κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων, θέτουν σοβαρούς κινδύνους για τους επισκέπτες.

Ο καταρράκτης ύψους 150 μέτρων που βρίσκεται στην περιοχή Κοραπούτ της Οντίσα είναι δημοφιλής στους τουρίστες.

Πηγή: skai.gr

