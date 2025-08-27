Ισπανία - La Tomatina: Πάνω από 22.000 άτομα και 120.000 κιλά ντομάτες - Δείτε βίντεο

Το χώμα βάφτηκε κόκκινο... από τις ντομάτες. Ο λόγος για το διάσημο φεστιβάλ της La Tomatina (Τοματίνα), στην ισπανική πόλη Μπουνιόλ, στο οποίο επικράτησε φρενίτιδα, με πάνω από 22.000 άτομα να συγκεντρώνονται και 120.000 κιλά ντομάτες να «επιστρατεύονται».

Το ετήσιο φεστιβάλ, που γιορτάζει τα 78 χρόνια από την έναρξη του, μεταβλήθηκε και φέτος σε πεδίο μάχης, αλλά ο πραγματικός πόλεμος εισχώρησε στη γιορτή, καθώς έκαναν την εμφάνισή τους παλαιστινιακές σημαίες και συνθήματα κατά της ισραηλινής εισβολής στη Γάζα.

«Μια μικρή πόλη δέκα χιλιάδων κατοίκων στην επαρχία της Βαλένθια βρίσκεται στο επίκεντρο του κόσμου», λέει ο Σέρτζιο Γκαλάρζα, δημοτικός σύμβουλος για τα Φεστιβάλ. «Αυτή την ημέρα, όλοι κοιτάζουν προς την Μπουνιόλ» τόνισε στην El Pais.

Οι ντομάτες που χρησιμοποιούνται έχουν σχήμα αχλαδιού και είναι ακατάλληλες για ανθρώπινη κατανάλωση. Καλλιεργούνται αποκλειστικά για την Τοματίνα, εξήγησε ο Πρώτος Αντιδήμαρχος και Δημοτικός Σύμβουλος Γκαλάρζα, ο οποίος επέβλεψε τη φόρτωση των φορτηγών.

Η μάχη της ντομάτας ξεκίνησε γύρω στις 12:00 μ.μ. (13:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας) όταν τα έξι φορτηγά διέσχισαν το γεμάτο πλήθος, και εθελοντές και τοπικές ομάδες άρχισαν να πετάνε ντομάτες από τα οχήματα στο κοινό. Σε ορισμένα σημεία, το φορτηγό έριξε μια μεγάλη ποσότητα αυτού του φρούτου (όπως είναι πραγματικά) στο έδαφος για να το χρησιμοποιήσουν απευθείας οι συμμετέχοντες.

Πολλοί από τους συμμετέχοντες στην Τοματίνα είναι ξένοι, ειδικά από την Αυστραλία και την Ινδία, την πιο πυκνοκατοικημένη χώρα στον κόσμο. Το φεστιβάλ έχει γίνει πολύ δημοφιλές στην Ινδία χάρη στην ταινία του 2011 "Zindagi na milegi dobara" (Ζεις Μόνο Μια Φορά), η οποία αφηγείται την ιστορία τριών φίλων που ταξιδεύουν στην Ισπανία για να παρακολουθήσουν αυτή την ασυνήθιστη εκδήλωση. Ωστόσο, οι Ιάπωνες τουρίστες έχουν μειωθεί φέτος, σύμφωνα με τον δημοτικό σύμβουλο.

The streets of Buñol in eastern Spain were drenched in red on Wednesday as thousands joined the world-famous Tomatina, an hour-long battle fought with tomatoes.#nocomment pic.twitter.com/13WHsRbUWT — euronews (@euronews) August 27, 2025

Στην Τοματίνα, όπως έχει συμβεί και με άλλους εορτασμούς στην Ισπανία, υπήρξαν και διαμαρτυρίες κατά της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Κατά μήκος της διαδρομής του φεστιβάλ, παλαιστινιακές σημαίες και πανό με διακηρύξεις για γενοκτονία των Παλαιστινίων κρέμονται από τα μπαλκόνια. Στην έναρξη του φεστιβάλ, πριν φτάσει το πρώτο φορτηγό, μια ομάδα συμμετεχόντων κρατούσε ήδη μία από αυτές τις μεγάλες σημαίες στην Πλατεία του Πουέμπλο.

📺 TV en DIRECTO | Las 22.000 personas comienzan a lanzarse los 120.000 kilos de tomates de la 78º edición de ‘La Tomatina’. Síguela en directo https://t.co/5ydjAWTsGH pic.twitter.com/w2OkcybDeu — EL PAÍS (@el_pais) August 27, 2025

Μέχρι τις 12:30 μ.μ., στα μισά του φεστιβάλ, το πλήθος είχε βαφτεί κόκκινο. Οι συμμετέχοντες, πολλοί από τους οποίους φορούσαν γυαλιά κατάδυσης, ισορροπούσαν σε ένα πάτωμα καλυμμένο με τα υπολείμματα του φρούτου. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι που εξερράγη το πυροτέχνημα που σηματοδοτεί την έναρξη και το τέλος της εκδήλωσης.

🍅 La Tomatina 2025 llena las calles de un mar rojo de risas, fiesta y 120 toneladas de tomates volando por los aires.



Más de 22 000 personas lo están dando todo en la batalla más divertida del verano 🔴🙆#Tomatina #Tomatina2025 #Buñol pic.twitter.com/rmIFAlVFNX — ESdiario CV (@ESdiarioCV) August 27, 2025

Tens of thousands of revelers threw tomatoes at each other during Spain's annual food fight festival, Tomatina. For one hour tourists and residents swam in tomato pulp and hurled tomatoes across Bunol’s longest street packed with more than 22,000 people pic.twitter.com/4nmRlSTmut — Reuters (@Reuters) August 27, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.