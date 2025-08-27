Η Ρωσία υπερηφανεύεται για το γεγονός ότι είναι ενεργειακή υπερδύναμη, αλλά ορισμένοι από τους πολίτες της ξαφνικά δυσκολεύονται να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους, μετά από εβδομάδες ουκρανικών επιθέσεων με drones που στις διυλιστικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με τον Guardian. Σε αρκετές περιοχές έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα στα πρατήρια ενώ οι τιμές έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά και οι οδηγοί περιμένουν στην ουρά για ώρες.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το Κίεβο ενέτεινε τις επιθέσεις του με drones εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, μια στρατηγική που αποσκοπεί να ασκήσει πίεση στη Μόσχα και να δείξει ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να έχει επιρροή στις ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την ηγεσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η έλλειψη καυσίμων είναι πιο έντονη στις απομακρυσμένες περιοχές, όπως η Άπω Ανατολή, η νότια Ρωσία και η Κριμαία, όπου οι οδηγοί αναγκάστηκαν να στραφούν σε πιο ακριβά καύσιμα λόγω της έλλειψης της συνήθους βενζίνης A-95.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι πρόσφατες επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου έχουν διαταράξει τουλάχιστον το 17% της συνολικής διυλιστικής ικανότητας της Ρωσίας, που ισοδυναμεί με 1,1 εκατ. βαρέλια την ημέρα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, μεταξύ 2 και 24 Αυγούστου, η Ουκρανία πραγματοποίησε τουλάχιστον δώδεκα επιθέσεις εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών υποδομών, με τις περισσότερες να στοχεύουν εγκαταστάσεις κατά μήκος του διαδρόμου Ριαζάν-Βόλγκογκραντ στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Η τελευταία επίθεση έλαβε χώρα την Τετάρτη, όταν τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μια ισχυρή έκρηξη έπληξε τον αγωγό πετρελαίου Ριαζάν-Μόσχα, έναν από τους κύριους αγωγούς που τροφοδοτούν με καύσιμα την πρωτεύουσα.

«Δεν είναι η πρώτη κρίση καυσίμων· έχει συμβεί αρκετές φορές πριν από τον πόλεμο», δήλωσε ο Μπόρις Αρονστάιν, ανεξάρτητος αναλυτής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αρονστάιν, οι επιθέσεις με drones της Ουκρανίας σε διυλιστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης έχουν καταστήσει την κρίση αυτή τη σοβαρότερη των τελευταίων ετών.

Οι τιμές χονδρικής για την βενζίνη A-95 – την πιο διαδεδομένη στη Ρωσία – έφτασαν σε ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα, ανεβαίνοντας στα 82.300 ρούβλια (760 λίρες) ανά τόνο, σχεδόν 54% υψηλότερα από ό,τι τον Ιανουάριο.

Με την πρώτη ματιά, η έλλειψη καυσίμων στη Ρωσία έρχεται σε αντίθεση με το καθεστώς της ως ενός από τους κορυφαίους εξαγωγείς ενέργειας στον κόσμο, που εξάγει πετρέλαιο σε αγορές όπως η Κίνα και η Ινδία.

Ο Τραμπ επέβαλε αυτή την εβδομάδα εκτεταμένους δασμούς στις εισαγωγές των ΗΠΑ από την Ινδία, επικαλούμενος την εξάρτηση της χώρας από το ρωσικό πετρέλαιο σε μειωμένες τιμές. Ωστόσο, το αργό πρέπει να μεταποιηθεί σε βενζίνη και ντίζελ, και μεγάλο μέρος του συστήματος διύλισης της Ρωσίας είναι προσανατολισμένο προς τα προϊόντα εξαγωγής.

Οι αναλυτές λένε, τονίζει ο Guardian, ότι μία από τις κύριες αδυναμίες του κλάδου είναι η έλλειψη πραγματικού αποθέματος ασφαλείας στην εγχώρια παραγωγή βενζίνης. Η παραγωγή καλύπτει οριακά την εγχώρια ζήτηση, καθιστώντας το σύστημα εξαιρετικά ευάλωτο σε διαταραχές.

Και ενώ οι επιθέσεις με drones συνήθως επηρεάζουν μόνο ένα μέρος της παραγωγικής ικανότητας ενός διυλιστηρίου, οι κυρώσεις έχουν αποκόψει τη Ρωσία από τη δυτική τεχνολογία, καθιστώντας τις επισκευές πιο αργές και πιο περίπλοκες.

Ακόμη και πριν από τις πιο πρόσφατες επιθέσεις, η Μόσχα είχε προχωρήσει σε αυστηροποίηση της απαγόρευσης εξαγωγής βενζίνης τον Ιούλιο, προκειμένου να αντιμετωπίσει την αύξηση της εγχώριας ζήτησης.

Τα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί από βίντεο με απογοητευμένους οδηγούς που διαμαρτύρονται για την έλλειψη καυσίμων και την εκτίναξη των τιμών. «Περιμένουμε εδώ και ώρες και κανείς δεν ξέρει αν θα καταφέρουμε να γεμίσουμε τα αυτοκίνητά μας», είπε ένας άνδρας καθώς περνούσε με το αυτοκίνητό του μπροστά από μια τεράστια ουρά στην πόλη Νταλνεγκόρσκ, στην άκρη της ανατολικής πλευράς της χώρας.

Το Motorist’s Den, ένα δημοφιλές ρωσικό κανάλι για αυτοκίνητα στο Telegram, σχολίασε χιουμοριστικά ότι «φαίνεται ότι σύντομα η βενζίνη θα ρέει σε ποτήρια σαμπάνιας αντί για δεξαμενές καυσίμων».

Μια άλλη δημοφιλής ανάρτηση αστειεύεται: «Το να γεμίζεις το ρεζερβουάρ μοιάζει σχεδόν με το να πηγαίνεις σε μια μπουτίκ: ξεκινάς για να αγοράσεις ένα λίτρο και επιστρέφεις με άδειο πορτοφόλι και τη φιλοσοφική σκέψη ότι ίσως το περπάτημα δεν είναι και τόσο άσχημο τελικά».

Η τρέχουσα κρίση έχει επιδεινωθεί λόγω της χρονικής συγκυρίας, καθώς ο Αύγουστος είναι παραδοσιακά ο πιο δύσκολος μήνας για την αγορά καυσίμων στη Ρωσία, καθώς αυξάνεται η ζήτηση, τα διυλιστήρια υποβάλλονται σε προγραμματισμένη συντήρηση και οι εξαγωγείς επιδιώκουν υψηλότερες εποχιακές τιμές στο εξωτερικό.

Αυτό που συνήθως αποτελεί ένα προβλέψιμο εποχικό ζήτημα, φέτος εξελίχθηκε σε πλήρη έλλειψη, αφού ουκρανικά drones έχουν πλήξει βασικές εγκαταστάσεις.

Η Κριμαία, που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, είναι από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Η χερσόνησος, που συνήθως φιλοξενεί πλήθος Ρώσων τουριστών το καλοκαίρι, έχει κλείσει τα αεροδρόμιά της λόγω της απειλής των drones, αναγκάζοντας τους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τους δρόμους και αυξάνοντας την πίεση στις ήδη λιγοστές προμήθειες. Οι αρχές έχουν καλέσει τον κόσμο να διατηρήσει την ψυχραιμία του. Ο διορισμένος από το Κρεμλίνο επικεφαλής της Κριμαίας ζήτησε από τους κατοίκους «να κατανοήσουν τους περιορισμούς στη βενζίνη», προειδοποιώντας ότι η κατάσταση ενδέχεται να παραταθεί για έναν ακόμη μήνα. «Όλα τα δυνατά μέτρα για τη σταθεροποίηση των τιμών λαμβάνονται τώρα τόσο από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση όσο και από εμάς», δήλωσε.

Αν και οι ελλείψεις είναι πολιτικά δυσάρεστες για το Κρεμλίνο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι προς το παρόν είναι απίθανο να υπονομεύσουν τις πολεμικές προσπάθειες της Ρωσίας στην Ουκρανία ή τη βαριά βιομηχανία.

Μεγάλο μέρος του βιομηχανικού στόλου και του στρατιωτικού εξοπλισμού της χώρας λειτουργεί με ντίζελ και όχι με βενζίνη, και η Ρωσία εξακολουθεί να έχει πλεόνασμα σε αυτό.

«Υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος να διανυθεί προτού οι τομείς των μεταφορών, της γεωργίας και της βιομηχανίας – ή, το πιο σημαντικό, ο στρατός – αντιμετωπίσουν σημαντική έλλειψη καυσίμων», δήλωσε ο Σεργκέι Βακουλένκο, ανώτερος ερευνητής στο Carnegie Russia Eurasia Center, ο οποίος στο παρελθόν εργάστηκε στη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Gazprom.

Ωστόσο, με την Ουκρανία να μην δείχνει κανένα σημάδι επιβράδυνσης στις επιθέσεις με τα drones, οι οικονομολόγοι λένε ότι η έλλειψη καυσίμων θα μπορούσε να συνεχιστεί μέχρι το χειμώνα. Στη χειρότερη περίπτωση, σύμφωνα με τον Βακουλένκο, οι αρχές θα αναγκαστούν να καταφύγουν σε περιορισμό της διανομής βενζίνης.

Πηγή: skai.gr

