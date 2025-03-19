Λογαριασμός
«Ο Ερντογάν εγκατέλειψε τη δημοκρατία», δηλώνει το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, για τη σύλληψη Ιμάμογλου

«Η δημοκρατία ήταν ένα τρένο και ο Ερντογάν επιβιβαζόταν μόνο όσο τον βόλευε. Τώρα, αποβιβάστηκε και εντάχθηκε στις τάξεις των πραξικοπηματιών», δήλωσε ο πρόεδρος του CHP

Τουρκία

Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν είχε απομακρυνθεί από τη δημοκρατία ανακοίνωσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, (CHP), αντιδρώντας στη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ο Ιμάμογλου, δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, πολιτικός που θεωρείται ο κυριότερος αντίπαλος του Ερντογάν, συνελήφθη σήμερα από την αστυνομία, λίγα 24ωρα προτού οριστεί υποψήφιος του CHP για την προεδρία στις επόμενες εκλογές του 2028.

«Η δημοκρατία ήταν ένα τρένο και ο Ταγίπ Ερντογάν επιβιβαζόταν σε αυτό μόνο όσο τον βόλευε. Τώρα, αυτός αποβιβάστηκε από αυτό το τρένο και εντάχθηκε στις τάξεις των πραξικοπηματιών», δήλωσε ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Οζγκούρ Οζέλ μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

