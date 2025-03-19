«Ο Ερντογάν εγκατέλειψε τη δημοκρατία», δηλώνει το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, για τη σύλληψη Ιμάμογλου

Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν είχε απομακρυνθεί από τη δημοκρατία ανακοίνωσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, (CHP), αντιδρώντας στη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου.
Ο Ιμάμογλου, δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, πολιτικός που θεωρείται ο κυριότερος αντίπαλος του Ερντογάν, συνελήφθη σήμερα από την αστυνομία, λίγα 24ωρα προτού οριστεί υποψήφιος του CHP για την προεδρία στις επόμενες εκλογές του 2028.
«Η δημοκρατία ήταν ένα τρένο και ο Ταγίπ Ερντογάν επιβιβαζόταν σε αυτό μόνο όσο τον βόλευε. Τώρα, αυτός αποβιβάστηκε από αυτό το τρένο και εντάχθηκε στις τάξεις των πραξικοπηματιών», δήλωσε ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Οζγκούρ Οζέλ μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη.
- Η ΕΕ θα αποκλείσει ΗΠΑ, Βρετανία και Τουρκία από το ταμείο των 150 δισ. ευρώ για την άμυνα
- «Ετοιμότητα 2030»: Η Κομισιόν παρουσίασε τη «Λευκή Βίβλο» της ευρωπαϊκής άμυνας - Το σχέδιο των 800 δισ. ευρώ
- Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών: Οι αναγκαστικές εξαφανίσεις Ουκρανών από τη Ρωσία ισοδυναμούν με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.