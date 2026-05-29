Χανιά: 50χρονος κυνηγούσε εργάτες με μπαλτά

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ ακινητοποίησαν έναν 50χρονο άνδρα, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων

Χανιά

Αναστάτωση επικράτησε λίγο πριν τις 9 το πρωί στην Παλιά Πόλη των Χανίων, καθώς εθεάθη ένας άνδρας να κυνηγά με μπαλτά εργάτες στην οδό Σήφακα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ ακινητοποίησαν έναν 50χρονο άνδρα, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων.
 
Σημειώνεται πως στην περιοχή υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη λόγω του συνεδρίου του Economist που πραγματοποιείται στο ΚΑΜ.
 

TAGS: Χανιά εργάτες
