Ιμάμογλου: «Αντιμετωπίζω ασύλληπτες κατηγορίες και συκοφαντίες»

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες για τρομοκρατία που του ασκήθηκαν, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters το Σάββατο, αφότου συνελήφθη από την Τουρκία την Τετάρτη για διαφθορά και σχέσεις με το PKK (Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν).

«Βλέπω σήμερα κατά τη διάρκεια της ανάκρισής μου ότι εγώ και οι συνάδελφοί μου αντιμετωπίζουμε ασύλληπτες κατηγορίες και συκοφαντίες», είπε ο Ιμάμογλου υπερασπιζόμενος τον εαυτό του στην ανάκριση της αντιτρομοκρατικής, σύμφωνα με το έγγραφο.



Ο Ιμάμογλου συσπειρώνει την αντιπολίτευση ως ο μεγάλος πολιτικός αντίπαλος του μακροχρόνιου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.



«Αυτές οι συκοφαντίες θα πέσουν, αφότου χτυπήσουν τα τείχη στην καρδιά του έθνους μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιμάμογλου.



«Είναι επιτακτική ανάγκη η χώρα μας να απαλλαγεί από αυτήν τη νοοτροπία το συντομότερο δυνατό, η οποία πιστεύει ότι δικαιούται να κάνει τα πάντα για να προστατεύσει τους θώκους (της)», είπε ο Ιμάμογλου, αφήνοντας αιχμές κατά του Ερντογάν.



Ο Ιμάμογλου βρίσκεται αυτή την ώρα στο δικαστήριο για κατάθεση στον εισαγγελέα. Θα ληφθεί η απόφαση είτε να τον αφήσουν ελεύθερο, είτε να τον φυλακίσουν εν αναμονή της δίκης του.

Σε νέο μήνυμά συσπείρωσης προς τον τουρκικό λαό στο X επισημαίνει εξάλλου: «Τα τείχη του φόβου έχουν ξεπεραστεί, τώρα υπάρχει ένα έθνος».



«Οι Κωνσταντινουπολίτες συναντώνται στο Σαράτσανε σήμερα το απόγευμα στις 20.30».



Korku duvarları aşıldı, artık millet var.



İstanbullular bu akşam da 20.30'da Saraçhane'de buluşuyor. pic.twitter.com/VfecApAtIe — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 22, 2025

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης εμφανίστηκε το Σάββατο ενώπιον των αρχών προκειμένου να καταθέσει για τις κατηγορίες ότι βοήθησε το PKK, σχηματίζοντας εκλογική συμμαχία με το φιλοκουρδικό Λαϊκό Κόμμα Ισότητας και Δημοκρατίας (DEM) κατά τις δημοτικές εκλογές του 2024, μία ημέρα μετά την ανάκρισή του για τις καταγγελίες περί διαφθοράς.

Την Παρασκευή, η αστυνομία ανέκρινε τον Ιμάμογλου για τέσσερις ώρες σχετικά με τις κατηγορίες περί διαφθοράς, με τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης να αρνείται όλες τις κατηγορίες, όπως ανέφερε η εφημερίδα Cumhuriyet και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Την ίδια ώρα, οι αντιδράσεις για τη σύλληψή του λαμβάνουν εκρηκτικές διαστάσεις.

Αψηφώντας την απαγόρευση δημόσιων συγκεντρώσεων, χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους στην Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα και πολλές ακόμα τουρκικές πόλεις για τρίτη νύχτα εχθές, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη σύλληψη του δημοφιλούς πολιτικού της αντιπολίτευσης και βασικού αντιπάλου του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην επόμενη προεδρική κούρσα που έχει προγραμματιστεί για το 2028.

Συνολικά 343 άτομα συνελήφθησαν στις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας, ενώ τουλάχιστον 16 αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

Ο Ερντογάν διαμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί τις διαδηλώσεις και κατηγόρησε το κόμμα της αντιπολίτευσης για διασυνδέσεις με τη διαφθορά και τις τρομοκρατικές οργανώσεις, ενώ οι αρχές σε Άγκυρα και Σμύρνη απαγόρευσαν τις διαδηλώσεις για πέντε ημέρες, ακολουθώντας την απόφαση που έλαβε νωρίτερα η Κωνσταντινούπολη.

«Μια επιχείρηση κατά της διαφθοράς στην Κωνσταντινούπολη χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για να προκαλέσει αναταραχή στους δρόμους μας. Θέλω να γίνει κατανοητό ότι δεν θα επιτρέψουμε σε μια χούφτα οπορτουνιστές να επιφέρουν αναταραχή στην Τουρκία μόνο και μόνο για να προστατεύσουν τα σχέδια της λεηλασίας τους», δήλωσε ο Ερντογάν.

Η σύλληψη του Ιμάμογλου έλαβε χώρα λίγες μέρες πριν οριστεί ως υποψήφιος του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος για την προεδρία στις προκριματικές εκλογές της Κυριακής. Ο Οζέλ δήλωσε ότι οι προκριματικές εκλογές, όπου μπορούν να ψηφίσουν περίπου 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι, θα διεξαχθούν κανονικά όπως είχε προγραμματιστεί.

Το κόμμα της αντιπολίτευσης προέτρεψε επίσης τους πολίτες να συμμετάσχουν σε συμβολικές εκλογές την Κυριακή -μέσω αυτοσχέδιων καλπών που θα στηθούν σε ολόκληρη την Τουρκία- ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τον Ιμάμογλου.

Σε ένα μήνυμα που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο, ο Ιμάμογλου χαρακτήρισε τη σύλληψή του ως «πραξικόπημα» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύεται το δικαστικό σώμα.

Πηγή: skai.gr

