Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν από τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο, καθώς το Ισραήλ έθεσε στο στόχαστρο πόλεις εκεί απαντώντας σε ομοβροντία ρουκετών που εκτοξεύθηκαν στο έδαφός του από την άλλη πλευρά των συνόρων, όπως μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων NNA, επικαλούμενο το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Το πρακτορείο ανέφερε καταιγισμό ισραηλινών αεροπορικών πληγμάτων και μπαράζ πυρών πυροβολικού στον νότιο Λίβανο, περιλαμβανομένων πόλεων στα σύνορα περίπου 8 χλμ. μέσα στο λιβανικό έδαφος.

Η ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) ανέφερε σε γραπτή δήλωση που εξέδωσε πως ανησυχεί για τη βία στα σύνορα.

"Οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση σε αυτή τη ρευστή κατάσταση μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την περιοχή", ανέφερε.

Από την πλευρά της, η οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου αρνήθηκε κάθε ανάμιξη στις εκτοξεύσεις ρουκετών προς το βόρειο Ισραήλ.

Σε μια ανακοίνωση, η Χεζμπολάχ "διέψευσε κάθε ανάμιξη στην εκτόξευση ρουκετών από τον νότιο Λίβανο" και εκτίμησε πως "οι ισχυρισμοί του ισραηλινού εχθρού εγγράφονται στο πλαίσιο των προσχημάτων προκειμένου να συνεχίσει τις επιθέσεις του εναντίον του Λιβάνου, που δεν έχουν σταματήσει μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός".



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.