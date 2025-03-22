Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ στέλνει 2ο αεροπλανοφόρο κατά των Χούθι

Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την εκστρατεία στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά των Χούθι στην Υεμένη αναφέρει το Politico.



Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ διέταξε την ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Harry S. Truman - που δραστηριοποιείται στην παρούσα φάση στην Ερυθρά Θάλασσα - να παρατείνει την ανάπτυξή της κατά τουλάχιστον ένα μήνα, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους άμυνας, οι οποίοι μίλησαν στο Politico υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το USS Carl Vinson και τα αντιτορπιλικά που το συνοδεύουν θα ενταχθούν στο USS Harry Truman ως συνοδά πλοία ττις επόμενες εβδομάδες. Το Vinson διεξάγει ασκήσεις στην Ανατολική Θάλασσα της Κίνας με τους Ιάπωνες και τους Νοτιοκορεάτες.Η άφιξη του Vinson στην περιοχή θα σηματοδοτήσει τη δεύτερη φορά, στους τελευταίους έξι μήνες, που οι ΗΠΑ είχαν δύο ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων στη Μέση Ανατολή, αλλά την πρώτη υπό τη διακυβέρνηση Τραμπ.Με την παρουσία δυο αεροπλανοφόρων σημειώνεται μια σημαντική συγκέντρωση πόρων στη Μέση Ανατολή, σε μια εποχή που ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνοείναι η περιοχή όπου πρέπει να παραμένουν τα αμερικανικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη. Η επέκταση επιχειρήσεων και η διπλή ανάπτυξη θα έχουν επίσης αρνητικές επιπτώσεις για τις επισκευές των πλοίων, οι οποίες θα χρειαστούν συντήρηση σε ήδη πιεσμένα από πλευράς εργασιών ναυπηγεία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.Από την έναρξη της νέας εκστρατείας κατά των Χούθι την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ έχουν χτυπήσειστην Υεμένη. Αξιωματούχοι του Πενταγώνου δήλωσαν ότι επικεντρώνονται στους χώρους εκτόξευσης και αποθήκευσης πυραύλων, καθώς και στην ηγεσία των σιιτών ανταρτών.Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη στον λογαριασμό του στο Truth Social ότι οι Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν θααπό τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και προειδοποίησε την Τεχεράνη να σταματήσει «αμέσως» να τους προμηθεύει με στρατιωτικό εξοπλισμό.

