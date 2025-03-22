Φατάχ κατά Χαμάς: «Φύγετε από την εξουσία για να συνεχίσουν να υπάρχουν Παλαιστίνιοι στη Γάζα»

Ο εκπρόσωπος της Φάταχ στη Γάζα, κάλεσε σήμερα Σάββατο την αντίπαλη οργάνωση Χαμάς να εγκαταλείψει την εξουσία, ώστε να συνεχιστεί η "παρουσία των Παλαιστινίων" στην περιοχή αυτή, καθώς το Ισραήλ εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις απειλές για εκτοπισμό του πληθυσμού και προσάρτηση ολόκληρων τμημάτων της Λωρίδας της Γάζας.

"Η Χαμάς πρέπει να επιδείξει συμπόνια για τη Γάζα, τα παιδιά, τις γυναίκες και τους άνδρες της. Εφιστούμε την προσοχή ώστε να μην υπάρξουν δύσκολες, σκληρές και οδυνηρές ημέρες για τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας", δήλωσε ο Μουντέρ αλ Χάγεκ, εκπρόσωπος του κόμματος του Παλαιστινίου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, σε μήνυμα που έστειλε από τη Γάζα στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Χάγεκ καλεί το ισλαμιστικό κίνημα "να εγκαταλείψει την κυβερνητική σκηνή και να συνειδητοποιήσει πλήρως πως η μάχη που έρχεται [αν αποφασίσει να παραμείνει στην εξουσία] θα οδηγήσει στο τέλος της ύπαρξης [παρουσίας] των Παλαιστινίων" στη Γάζα.

Η Χαμάς ανέλαβε την εξουσία στη Γάζα το 2007 εκδιώκοντας με τα όπλα την κυβέρνηση της Παλαιστινιακής Αρχής υπό τη Φάταχ. Από τότε, όλες οι προσπάθειες συμφιλίωσης των δύο παρατάξεων απέτυχαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

