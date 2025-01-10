Όταν ο Ίλον γνώρισε την Άλις… Με πολύ γέλιο, συμφωνίες χωρίς διαφωνίες, διαχύσεις και καταφανή αμοιβαία εκτίμηση, η συνέντευξη του Ίλον Μασκ ξεκίνησε σαν ένα πολλά υποσχόμενο ραντεβού μεταξύ δύο νευρικών εφήβων (τον συγχώρεσε ακόμη και όταν έκανε λάθος το όνομά της) σχολιάζει το Politico.

Αλλά μέχρι το τέλος της νύχτας, η σε απευθείας μετάδοση συνομιλία του Ίλον Μασκ με την ακροδεξιά Γερμανίδα πολιτικό Άλις Βάιντελ όχι μόνο είχε ξεφύγει, αλλά είχε φύγει και… εκτός πλανητικής τροχιάς, σε έναν παράξενο διάλογο για τον κομμουνιστή Χίτλερ, την ύπαρξη του Θεού και γιατί «οι μελλοντικοί Αρειανοί» μια μέρα θα σώσουν τη Γη.



Η απόφαση του Μασκ τον περασμένο μήνα να υποστηρίξει το κόμμα της Βάιντελ Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) προκάλεσε θύελλα επικρίσεων από Ευρωπαίους πολιτικούς. Αλλά τις απέκρουσε - παρά την απειλή για ρυθμιστική έρευνα από την ΕΕ- προσφέροντας στη Βάιντελ ένα σημαντικό βήμα, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ώστε να μπορεί να απευθυνθεί στους Γερμανούς ψηφοφόρους ενόψει των εκλογών της 23ης Φεβρουαρίου.

Η Βάιντελ θέλει να διαδεχθεί τον Όλαφ Σολτς ως καγκελάριος της Γερμανίας, και ενώ αυτό το σενάριο φαίνεται πολύ μακρινό, το κόμμα της συγκεντρώνει σημαντική υποστήριξη και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση με ποσοστό περίπου 20% στις δημοσκοπήσεις.



Στη συνομιλία των 85 λεπτών, με μερικές φορές σουρεαλιστική θεματολογία, ο εκλεκτός επιχειρηματίας του Ντόναλντ Τραμπ, που είναι αφεντικό της Tesla, λάτρης των διαστημικών ταξιδιών και ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, επανέλαβε την ειλικρινή υποστήριξή του στη Βάιντελ, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα της ήταν η καλύτερη ελπίδα για τη σωτηρία της Γερμανίας.



Μετά η κατάσταση ξέφυγε. Ακολουθεί μια σύνοψη των πιο περίεργων σημείων της συζήτησης μεταξύ του ιδιοκτήτη του X και της συμπροέδρου του AfD:

1. Λες «Βάιντελ», λέω ό,τι να 'ναι

«Καλώς ήρθατε στη συνομιλία με την Άλις Βάιντελ, η οποία είναι αυτή τη στιγμή η κορυφαία υποψήφια για να κυβερνήσει τη Γερμανία, νομίζω», δήλωσε ο Μασκ, όταν άνοιξε τη συνομιλία στο X. Δυστυχώς, πρόφερε το όνομά της λανθασμένα ως «Βίντλ».

2. Ο Χίτλερ ήταν… κομμουνιστής

Ο Μασκ αποφάσισε να επιδείξει τις γνώσεις του για τη γερμανική ιστορία, συμπεριλαμβανομένου του «Χίτλερ και οτιδήποτε άλλο». Ζήτησε από τη Βάιντελ να σχολιάζει το γεγονός ότι τα γερμανικά ΜΜΕ αντιμετωπίζουν την AfD σαν να είναι «με κάποιο τρόπο συνδεδεμένη με τον ναζισμό ή κάτι τέτοιο».



«Σας ευχαριστώ για αυτήν την ερώτηση. Ήταν κομμουνιστής και θεωρούσε τον εαυτό του σοσιαλιστή» απάντησε η Βάιντελ. Και συνέχισε: «Η μεγαλύτερη επιτυχία μετά από εκείνη την τρομερή εποχή στην ιστορία μας ήταν να χαρακτηρίσουμε τον Αδόλφο Χίτλερ ως δεξιό και συντηρητικό. Ήταν ακριβώς το αντίθετο. Δεν ήταν συντηρητικός. Δεν ήταν ελευθεριακός. Ήταν ένας τύπος κομμουνιστής σοσιαλιστής. Τελεία. Όχι άλλο σχόλιο για αυτό. Και είμαστε ακριβώς το αντίθετο».

3. Ο Χίτλερ λογόκρινε τα ΜΜΕ για να πετύχει

Η Βάιντελ διατύπωσε το μάλλον περίεργο επιχείρημα ότι ο Χίτλερ «δεν θα ήταν ποτέ επιτυχημένος» αν δεν είχε πρώτα «απενεργοποιήσει την ελευθερία του λόγου» σχολιάζει το Politico. Το κόμμα του κέρδισε τις περισσότερες έδρες στις γερμανικές εκλογές του 1933. Μετά από αυτό άρχισε να προωθεί αυτό που ο Μασκ, ένας φονταμενταλιστής της ελευθερίας του λόγου, ονόμασε «ακραία λογοκρισία».

4. Σώστε τη Γερμανία, ψηφίστε AfD

Η Βάιντελ ανέφερε το ρεπορτάζ του Politico που αποκάλυψε πώς 150 αξιωματούχοι της ΕΕ θα παρακολουθούν τη συνομιλία τους για να διαπιστώσουν αν ο Μασκ παραβίαζε τους ψηφιακούς κανόνες του μπλοκ δίνοντας πλεονέκτημα στο κόμμα της. Ο Μασκ σαφώς δεν ανησυχεί.



«Ο αμερικανικός λαός απαιτεί αλλαγή», είπε. «Η σύστασή μου στους πολίτες στη Γερμανία είναι να κάνουν το ίδιο… Συνιστώ πραγματικά ανεπιφύλακτα στον κόσμο να ψηφίσει υπέρ του AfD».



Σε περίπτωση που αυτοί οι αξιωματούχοι των Βρυξελλών δεν είχαν πιάσει το νόημα, πρόσθεσε: «Νομίζω ότι η Άλις Βάιντελ είναι πολύ λογικό άτομο. Και ελπίζουμε ότι οι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν μόνο από αυτή τη συζήτηση, ότι δεν είναι σαν να προτείνεται τίποτα εξωφρενικό, απλώς η κοινή λογική. Οπότε, στην πραγματικότητα, όπως είπα δημόσια, νομίζω ότι μόνο τη AfD μπορεί να σώσει τη Γερμανία».

5. Θα πεθάνουμε όλοι!

Η Βάιντελ βρήκε την ευκαιρία να ρωτήσει τον «εγκέφαλο» της SpaceX γιατί εστιάζει στην ανάπτυξη σχεδίων για ταξίδια στον Άρη με τόσα χρήματα και προσοχή. Αρκετά… έτη φωτός αργότερα, απάντησε το εξής: Επειδή οι δεινόσαυροι «δεν είχαν διαστημόπλοια».



«Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχουν εξωγήινοι, αλλά δεν έχω δει κανένα στοιχείο για εξωγήινους», εξήγησε ο Μασκ. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συμβεί ένα συμβάν που θα δώσει τέλος στην ανθρωπότητα - ένας «γιγάντιος μετεωρίτης» να πέσει στη Γη όπως συνέβη για τους δεινόσαυρους ή ένας πυρηνικός πόλεμος. «Υπάρχει κάποιο ρίσκο».



«Για να είμαστε ξεκάθαροι, αν είμαστε ένα "μονοπλανητικό" είδος, είναι απλώς θέμα χρόνου να αφανιστούμε».

Αυτό είναι το είδος του αποθαρρυντικού σχολίου που μπορεί να «καταστρέψει» το κλίμα σε ένα ραντεβού. Η Βάιντελ άκουγε σιωπηλή. Γρήγορα, όμως, ο Μασκ προσπάθησε να επανορθώσει με κάποια πιο… μακροπρόθεσμη, θετική οπτική.



«Νομίζω ότι μπορούμε να στείλουμε διαστημόπλοια στον Άρη χωρίς πλήρωμα σε περίπου δύο χρόνια».

6. Α, και χρειαζόμαστε έναν άλλο πλανήτη

Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ωστόσο, αν πρόκειται να σώσουμε την ανθρώπινη φυλή, είπε ο Μασκ. Εκτίμησε ότι θα χρειαζόταν περίπου 1 εκατομμύριο τόνοι υλικού και 1 εκατομμύριο άνθρωποι για να γίνει η ζωή αυτοσυντηρούμενη στον κόκκινο πλανήτη. Αλλά μόλις ξεπεραστεί αυτό το μικρό εμπόδιο, η ανθρωπότητα θα γελάει - σχεδόν όσο η Βάιντελ και ο Μασκ.



«Η εικασία μου είναι ότι θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου οι μελλοντικοί Αρειανοί θα έρθουν πραγματικά και θα μας βοηθήσουν και θα μας σώσουν όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη, όπως η Αμερική βοήθησε στη διάσωση του υπόλοιπου κόσμου στον 1ο και 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και στον Ψυχρό Πόλεμο», είπε.



«Όσο για την ανθρωπότητα, δεν θέλουμε να είμαστε ένας από αυτούς τους βαρετούς μονοπλανητικούς πολιτισμούς. Κάθε πολιτισμός που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο πλανήτες».

7. Πιστεύεις στον Θεό;

Η Βάιντελ ακολούθησε το «σόλο» του Μασκ για το τέλος της ανθρωπότητας με μια κλασική, βαθιά και ουσιαστική ερώτηση που συνήθως φυλάσσεται για το τέλος της νύχτας. «Πιστεύεις στον Θεό;» ρώτησε εκείνη.



«Είμαι ανοιχτός στο να πιστεύω σε πράγματα που είναι ανάλογα με τις πληροφορίες που λαμβάνω», απάντησε εκείνος, δείχνοντας ότι ήταν «ανοιχτός στην ιδέα» του Θεού. «Προσπαθώ να σχηματίζω τις απόψεις μου με βάση αυτά που μαθαίνω… Και καθώς μαθαίνω περισσότερα, φιλοδοξώ να αλλάζω τις απόψεις μου».



Και πάλι, δεν ήταν ίσως η βαθυστόχαστη λογοτεχνική απάντηση που άξιζε η ερώτηση της Βάιντελ. Αλλά δεν την πείραξε. «Ναι, το ίδιο και εδώ», είπε. «Για να είμαι ειλικρινής, ακόμα ψάχνομαι».

8. Η ζωή, το σύμπαν και τα πάντα

Ο Μασκ ήθελε να αναπτύξει περισσότερο την υπαρξιακή θεματική. «Είμαι περίεργος για τη φύση του σύμπαντος. Θα έλεγα ότι είμαι ‘’συνδρομητής’’ στη φιλοσοφία του (συγγραφέα) Ντάγκλας Άνταμς όπως περιγράφηκε στο ‘’ Γυρίστε τον γαλαξία με οτοστόπ’’. Σε εκείνο το βιβλίο, η Γη ήταν κατά κάποιο τρόπο ένας τεράστιος υπολογιστής που προσπαθούσε να απαντήσει στην ερώτηση "ποιο είναι το νόημα της ζωής;" Και αυτό επιστρέφει στο 42 και τι σημαίνει το 42;» (σ.σ στο βιβλίο ο αριθμός 42 είναι η περίφημη απάντηση στο «υπέρτατο ερώτημα της ζωής, του σύμπαντος και των πάντων»).

«Και στην πραγματικότητα η απάντηση είναι το εύκολο κομμάτι και η ερώτηση είναι το δύσκολο. Αυτό ήταν πραγματικά πολύ διαφωτιστικό για μένα, γιατί είχα ένα είδος υπαρξιακής κρίσης όταν ήμουν 12 ή 13 ετών σχετικά με το νόημα της ζωής. Διαβάζω τα θρησκευτικά κείμενα και τη φιλοσοφία του βιβλιοπωλείου. Διάβαζα Σοπενχάουερ», είπε, «πράγμα που είναι λίγο καταθλιπτικό αν το διαβάσεις ως παιδί».

9. Πόλεμος. Σε τι χρησιμεύει; (για την Ουκρανία)

Δεν ήταν όλα «τσάι και συμπάθεια». Ο Μασκ και η Βάιντελ συζήτησαν επίσης για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και πώς ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε πυρηνικό Αρμαγεδδώνα. «Θέλω να έχω ισχυρούς ηγέτες στη Γερμανία», τόνισε η Βάιντελ. «Αυτή επίσης την ελπίδα έχω για τον Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή σας, να τερματίσετε αυτόν τον τρομερό πόλεμο (στην Ουκρανία), αυτόν τον άχρηστο θάνατο νέων ανθρώπων κάθε μέρα, όσο πιο γρήγορα μπορείτε, γιατί οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν».



Ο Μασκ την καθησύχασε: «Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα λύσει αυτή τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Όπως επισημαίνετε, είναι πλέον σε κάπως αδιέξοδο εδώ και μερικά χρόνια. Και το μόνο που συνέβη τα τελευταία χρόνια είναι να πεθαίνουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, αλλά χωρίς κανένα κέρδος. Και όσο περισσότερο συνεχίζεται αυτή η σύγκρουση, τόσο περισσότερο η Ουκρανία αποδυναμώνεται σε σχέση με τη Ρωσία. Η Ουκρανία είναι μια πολύ μικρότερη χώρα. Απλώς δεν μπορεί να αντέξει τις απώλειες σε σχέση με τη Ρωσία... όσο περισσότερο διαρκεί αυτό, τόσο χειρότερα είναι για την Ουκρανία».

