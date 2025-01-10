Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν συνεχάρη σήμερα τον νέο πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και δήλωσε πως η ενότητα των Λιβανέζων θα νικήσει το Ισραήλ, τον ορκισμένο εχθρό της Τεχεράνης, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Ο αρχηγός του επιτελείου στρατού του Λιβάνου, ο στρατηγός Αούν, εξελέγη χθες, Πέμπτη, πρόεδρος του Λιβάνου εν μέσω σοβαρής οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως η ενίσχυση της σταθερότητας και της ενότητας (των Λιβανέζων) θα νικήσει την απληστία του σιωνιστή εχθρού εναντίον του εδάφους του Λιβάνου», ανέφερε ο Πεζεσκιάν στο μήνυμα που απηύθυνε προς τον στρατηγό Ζοζέφ Αούν.

Το Ιράν είναι σθεναρός υποστηρικτής του λιβανικού σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, ενός σημαντικού πολιτικού παράγοντα που εξήλθε εξασθενημένος από δύο μήνες ανοικτού πολέμου με το Ισραήλ και από την πτώση στις αρχές Δεκεμβρίου του συμμάχου της Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου προβλέπει την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατιωτών από τον νότιο Λίβανο.

Ο Πεζεσκιάν εξέφρασε την ελπίδα πως "η εκλογή αυτή θα φέρει πολιτική σταθερότητα, οικονομική ανάπτυξη και περισσότερη πρόοδο καθώς και ειρήνη (...) στον αγαπητό λαό του Λιβάνου".

"Η κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν δηλώνει έτοιμη να αναπτύξει περαιτέρω τη συνεργασία σε όλους τους τομείς", με τον Λίβανο, πρόσθεσε ο Ιρανός πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

