Ο άνθρωπος του Ίλον Μασκ στο Ευρωκοινοβούλιο

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο Ίλον Μασκ δημοσίευσε στο X ένα βίντεο με έναν 24χρονο Κύπριο ευρωβουλευτή, ο οποίος υποστήριζε ότι ήταν καιρός να σταματήσει η ΕΕ να βοηθά την Ουκρανία στην αντίστασή της στην εισβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όπως σχολιάζει το Politico, σε ένα από τα χαρακτηριστικά κοντινά πλάνα του στην κάμερα - που θα ήταν μουσική στα αυτιά του Πούτιν - ο παθιασμένος influencer και Youtuber Φειδίας Παναγιώτου δήλωσε πως ήταν «τρελό και απάνθρωπο» οι Ευρωπαίοι πολιτικοί να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Κίεβο, καθώς δεν θα κέρδιζε ποτέ στο πεδίο της μάχης.

Αυτό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα και τον Ίλον Μασκ καθώς έχει επικρίνει έντονα τη στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ουκρανία και, από τα τέλη του 2022, ήταν σε επαφή με τον Ρώσο πρόεδρο.

Αλλά πώς αναγνώρισε ο Μασκ τον Παναγιώτου ως αδερφή ψυχή του; Η αλληλεπίδραση ενός από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, ο οποίος είναι τώρα έτοιμος να γίνει ανώτερος αξιωματούχος στην επερχόμενη κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, και ενός σχετικά άγνωστου πολιτικού της ΕΕ γεννά το ερώτημα: Ποια είναι η σχέση μεταξύ των δύο;

Η αγκαλιά στα κεντρικά γραφεία του Twitter

Για μήνες, ο Φειδίας Παναγιώτου, ένας 22χρονος τότε influencer και superfan του Μασκ, βρισκόταν μπροστά από τα πρώην κεντρικά γραφεία του Twitter στο Σαν Φρανσίσκο σε μια προσπάθεια να δώσει μια αγκαλιά στον μεγιστάνα.

Όταν συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Tesla και της SpaceX τον Ιανουάριο του 2023, ο Κύπριος - ευρέως γνωστός με το μικρό του όνομα, Φειδίας - έκλαψε από χαρά, πριν οι δυο τους κάνουν μια αμήχανη αγκαλιά.

«Λες πράγματα πολύ απλά, αλλά είσαι αυτό το είδος του περίεργου τύπου», είπε ο Παναγιώτου στον Μασκ. Ο νεαρός influencer, ο οποίος εξελέγη σε δημόσιο αξίωμα χωρίς πολιτική εμπειρία και έχει παρουσιάσει τον εαυτό του ως έναν άσχετο πολιτικό που μπορεί να βοηθήσει τους μέσους πολίτες της ΕΕ να περιηγηθούν στα εσωτερικά των θεσμικών οργάνων της ΕΕ χάρη στα βίντεό του, είναι δύσκολο να τοποθετηθεί πολιτικά.

Αφού εξελέγη βουλευτής, ρώτησε τους οπαδούς του αν θα έπρεπε να ενταχθεί στους Πράσινους, οι οποίοι είναι πολιτικά αριστεροί του κέντρου. Ωστόσο, έχει συναναστροφές και με τον Άντριου Τέιτ, έναν ακροδεξιό influencer που υποστηρίζει μισογυνιστικές απόψεις στο podcast του.

Ολοένα και περισσότερο, ο Φειδίας Παναγιώτου παίρνει θέσεις που απηχούν ή ταιριάζουν με τις απόψεις του ίδιου του Μασκ, κάνοντας τον έτσι έναν από τους στενότερους συμμάχους του μεγιστάνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Μασκ αναδημοσιεύει συχνά τα βίντεο του Κύπριου στους 211 εκατομμύρια οπαδούς του στην πλατφόρμα X, διευρύνοντας σημαντικά την εμβέλεια του νεαρού ευρωβουλευτή.

Μεταξύ άλλων, ο Φειδίας Παναγιώτου αμφισβήτησε αν ο διορισμός της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ήταν δημοκρατικός, σημειώνοντας ότι η συμφωνία έγινε πίσω από κλειστές πόρτες και όχι με ψηφοφορία από τους πολίτες της Ε.Ε.

«Ο Φειδίας έχει δίκιο», είπε ο Μασκ, αναδημοσιεύοντας το βίντεο στο X. Την άποψη που διατύπωσε ο νεαρός ευρωβουλευτής, συμμερίζονται συνήθως οι εξτρεμιστές τόσο της αριστεράς όσο και της δεξιάς.

Fidias has a good point https://t.co/zswH788AvK — Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2024

«Πρόκειται για μια παράξενα δημόσια σχέση», δηλώνει στο Politico ο Jesús Minchón, σύμβουλος του ευρωβουλευτή.

Από τον εναγκαλισμό τους στις αρχές του 2023, οι δύο τους διατηρούν μια σχέση που βασίζεται αποκλειστικά στις αλληλεπιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ως αποτέλεσμα, ο Μασκ έχει βρει έναν παράγοντα επιρροής μέσα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ που μπορεί να προωθήσει την ατζέντα του.

«Ο Ίλον Μασκ δημιούργησε πολλές νέες καινοτομίες στον κόσμο και ο κόσμος είναι καλύτερος εξαιτίας του, με την Tesla και τη SpaceX και όλα αυτά τα πράγματα. Και ελπίζουμε να φέρουμε κάποια καινοτομία, καινοτόμες ιδέες, στο κοινοβούλιο», ανέφερε ο Φειδίας Παναγιώτου στο Politico.

Ερωτηθείς σχετικά με τα σχέδιά του για τη μελλοντική τους σχέση, είπε: «... Δεν απαιτώ τίποτα, αφήνω τη συνεργασία να συμβεί φυσικά».

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Μασκ έχει κάνει δραματικές παρεμβάσεις με μια ακροδεξιά, αντιμεταναστευτική ατζέντα τόσο στη γερμανική όσο και στη βρετανική πολιτική, με πιο αμφιλεγόμενο τρόπο υποστηρίζοντας ανοιχτά το λαϊκιστικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία ενόψει των εκλογών της 23ης Φεβρουαρίου.

Ο Τραμπ απέρριψε τις ανησυχίες σχετικά με τις επανειλημμένες επιθέσεις του Μασκ στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, αλλά οι Βρυξέλλες εξαπολύουν προειδοποιητικές βολές για αυτό που βλέπουν ως προσπάθεια του νέου συνδιευθυντή του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας του Τραμπ να παρέμβει στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες.

Εντός του Ευρωκοινοβουλίου, ο Φειδίας Παναγιώτου έχει υπερασπιστεί την ατζέντα του Μασκ, ειδικά όταν ο μεγιστάνας της τεχνολογίας τα έβαλε με το νομοσχέδιο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, το εγχειρίδιο κανόνων της ΕΕ που ωθεί τις μεγάλες εταιρείες να περιορίσουν το παράνομο περιεχόμενο.

Ο τρόπος με τον οποίο οι πλατφόρμες, και συγκεκριμένα η X, αντιμετωπίζουν την παραπληροφόρηση -συμπεριλαμβανομένων των αναρτήσεων του Μασκ- έχει γίνει βασικό πεδίο μάχης για την επιβολή της DSA, και ο δισεκατομμυριούχος έχει κατηγορήσει την Επιτροπή ότι ασκεί λογοκρισία μέσω του κανονισμού.

Ο νεαρός ευρωβουλευτής πρόσφατα επανέλαβε τα επιχειρήματα του Μασκ σε ένα βίντεο που ανήρτησε με τίτλο «η ελευθερία του λόγου δέχεται επίθεση», το οποίο Μασκ στη συνέχεια αναδημοσίευσε, χαιρετίζοντας τον Φειδία ως «φοβερό», σημειώνοντας πως τα σχόλια προέρχονται «από ένα μέλος του κοινοβουλίου της ΕΕ!».

From a member of the EU parliament!



Fidias is awesome. https://t.co/TYPqeVkD0N — Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2024

Ο ευρωβουλευτής υπερασπίστηκε επίσης τις σημειώσεις του X, οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες να ελέγχουν τα γεγονότα και να επισημαίνουν το περιεχόμενο, σε αντίθεση με την πλατφόρμα που ελέγχει τις αναρτήσεις.

Η Επιτροπή διερευνά κατά πόσον το πρόγραμμα, μια έκδοση του οποίου εγκρίθηκε αυτή την εβδομάδα από τη Meta, είναι σύμφωνο με την DSA.

«Μερικές φορές εδώ στην Ευρώπη λογοκρίνουμε κάποιες φωνές που δεν μας αρέσουν απλά χαρακτηρίζοντάς τες παραπληροφόρηση», δήλωσε ο Παναγιώτου κατά τη διάρκεια συζήτησης για την παραπληροφόρηση στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

«Φειδίας για πρόεδρος της ΕΕ»

Ο Παναγιώτου δεν είναι μόνο φερέφωνο του Μασκ, αλλά έχει επίσης εμπνευστεί από το στυλ ηγεσίας του. Πρόσφατα απηύθυνε έκκληση να μειωθεί το προσωπικό της ΕΕ κατά 80%, μια ιδέα που, όπως είπε, πήρε από την ανατρεπτική εξαγορά της X από τον Μασκ, για να αναγκάσει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να γίνουν πιο αποτελεσματικά.

«Όταν έχεις τόσους πολλούς εργαζόμενους που εργάζονται με στόχο τη ρύθμιση, καταλήγεις σε τόση γραφειοκρατία που σταματά την καινοτομία», δήλωσε ο Παναγιώτου, επαναλαμβάνοντας μια άποψη που προβάλλεται συχνά από τα λόμπι της βιομηχανίας.

Τώρα, με 170.000 οπαδούς στο X και 2,7 εκατομμύρια οπαδούς στο YouTube, ο Παναγιώτου έχει γίνει θέμα συζήτησης στις Βρυξέλλες.

Ενώ ορισμένοι πολιτικοί, όπως οι πρόεδροι των επιτροπών Πολιτισμού και Φορολογίας του Κοινοβουλίου, έκαναν τα πάντα για να εμφανιστούν στα βίντεό του, άλλοι τα επέκριναν. Σε μια περίπτωση, ο αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου Nicolae Ștefănuță αναφέρθηκε σε ένα από τα βίντεό του ως «παραπλανητικό».

Όπως είχε δηλώσει ο νεαρός Κύπριους, ο «μεγαλύτερος ήρωάς του», ο Μασκ, τον επηρέασε για να βάλει υποψηφιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Ο Φειδίας για πρόεδρος της ΕΕ!!!», έγραψε ο Μασκ στο X τον Νοέμβριο του 2024.

Fidias for EU President!! https://t.co/qXaLocmn50 — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2024

Πηγή: skai.gr

