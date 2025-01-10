Την έπαυλή τους στο Μοντεσίτο άνοιξαν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ για να φιλοξενήσουν φίλους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας της καταστροφικής πυρκαγιάς στη νότια Καλιφόρνια, που έχει αφήσει ήδη πίσω της 10 νεκρούς και χιλιάδες στρέμματα καμένων εκτάσεων.

Prince Harry and Meghan Markle are getting involved with relief efforts as wildfires rage across Los Angeles—and providing shelter to friends who had to vacate endangered areas.https://t.co/bVZS12qo0U January 9, 2025

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ κάλεσαν επίσης και άλλους κατοίκους του Λος Άντζελες να κάνουν το ίδιο σε μια ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους, Sussex.com.

Διαβάστε ακόμα: Χάλι Μπέρι, Σάρον Στόουν και Μισέλ Φάιφερ χαρίζουν τα ρούχα τους στις πυρόπληκτες του Λος Άντζελες

«Αν κάποιος φίλος, αγαπημένος ή κατοικίδιο ζώο πρέπει να εκκενώσει το χώρο του και μπορείτε να τους προσφέρετε ένα ασφαλές καταφύγιο στο σπίτι σας, κάντε το. Και φροντίστε να «τσεκάρετε» οποιουσδήποτε γείτονες με αναπηρία ή ηλικιωμένους για να δείτε εάν χρειάζονται βοήθεια για την εκκένωση», προέτρεψε το ζευγάρι.

«Σκεφτείτε να δωρίσετε ρούχα, παιδικά παιχνίδια και άλλα απαραίτητα», έγραψαν ακόμη ενημερώνοντας ότι ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται στις πυρόπληκτες περιοχές και βοηθά όσους έχουν ανάγκη.

«Ο Χάρι και η Μέγκαν το έχουν ήδη κάνει», σύμφωνα με την The Telegraph, και «εργάζονται με το προσωπικό τους από το Ίδρυμα Archewell για να εντοπίσουν τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους υποστήριξης της κοινότητας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.