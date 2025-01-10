Politico: Ο Όλαφ Σολτς μπλόκαρε πακέτο βοήθειας ύψους 3 δισ. ευρώ για την Ουκρανία

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς μπλόκαρε μια πρόταση για ένα πρόσθετο πακέτο βοήθειας ύψους 3 δισ. ευρώ για στρατιωτικό πακέτο προς την Ουκρανία, σύμφωνα με το Politico που επικαλείται τοπικά ΜΜΕ.

Το σχέδιο, που αποκάλυψε το Spiegel, είχε προταθεί από την υπουργό Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ των Πρασίνων και τον υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος του Σολτς. Επιδίωκε να παράσχει στην Ουκρανία κρίσιμα οπλικά συστήματα, μεταξύ των οποίων τρεις επιπλέον συστοιχίες αεράμυνας Iris-T, 10 οβιδοβόλα και περαιτέρω πυρομαχικά πυροβολικού.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το πακέτο βοήθειας αναπτύχθηκε αμέσως μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης συνασπισμού τον Νοέμβριο, με τον Μπέρμποκ και τον Πιστόριους να στοχεύουν στην εξασφάλιση της κοινοβουλευτικής έγκρισης της χρηματοδότησης πριν από τις πρόωρες ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου.

Τα υπουργεία τους είχαν δικαιολογήσει την πρόταση επικαλούμενα την επιδείνωση της στρατιωτικής κατάστασης της Ουκρανίας, η οποία επιδεινώνεται από τις αμφιβολίες σχετικά με τη συνέχιση της υποστήριξης των ΗΠΑ μετά την εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ. Η Μπέρμποκ και ο Πιστόριους διαμόρφωσαν την πρόταση ως ένα ζωτικό μήνυμα της ακλόνητης υποστήριξης της Γερμανίας προς το Κίεβο.

Παρά τις προσπάθειές τους, ο Σολτς παρέμεινε αντίθετος. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι τα υφιστάμενα κονδύλια στρατιωτικής βοήθειας - 4 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2025, μαζί με κεφάλαια από δάνειο ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων της G7 που χρηματοδοτείται από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία - είναι επαρκή. Εξέφρασε ακόμη την ανησυχία του για τη δέσμευση της νέας κυβέρνησης σε σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις μετά τις εκλογές.

Ο ηγέτης του SPD φέρεται να φοβάται ότι θα αποξενώσει τους ψηφοφόρους με πρόσθετες παραδόσεις όπλων εν μέσω μιας αμφιλεγόμενης προεκλογικής περιόδου. Αντίθετα, οι Πράσινοι έχουν προσπαθήσει να αξιοποιήσουν την υποστήριξή τους για αυξημένες αμυντικές δαπάνες ως εκλογικό πλεονέκτημα.

Παρά το μπλόκο, ο Πιστόριους επιβεβαίωσε τις ευρύτερες δεσμεύσεις της Γερμανίας κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας στην αμερικανική αεροπορική βάση στο Ραμστάιν την Πέμπτη. Ανακοίνωσε ότι η Γερμανία θα προμηθεύσει περίπου 50 κατευθυνόμενους πυραύλους για τα συστήματα αεράμυνας IRIS-T, τα οποία προορίζονταν αρχικά για την Bundeswehr αλλά ανακατευθύνθηκαν στην Ουκρανία απευθείας από την παραγωγή. «Θα προμηθεύσουμε πρώτα την Ουκρανία προτού αναπληρώσουμε τα δικά μας αποθέματα», δήλωσε ο Πιστόριους, διαβεβαιώνοντας ότι η Ουκρανία μπορεί να εξακολουθεί να βασίζεται στη Γερμανία, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των επικείμενων εκλογών.

Πηγή: skai.gr

