Τη λίστα με τα ισχυρότερα διαβατήρια για το 2025 δημοσιοποίησε ο δείκτης Ηenley.
Στις 2 πρώτες θέσεις του Ηenley Passport Index φιγουράρουν τρεις ασιατικές χώρες: η Σιγκαπούρη πρώτη και ισοβαθμούν στη 2η θέση η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.
Explore the latest Henley Passport Index, the original, authoritative ranking of all the world’s passports according to the number of destinations their holders can access without a prior visa.https://t.co/TAXk5eXOrx pic.twitter.com/i3xWCasuUp— Henley & Partners (@HenleyPartners) July 22, 2025
Στην 3η θέση βρίσκονται επτά ευρωπαϊκές χώρες: Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία και Ισπανία.
Στην 4η θέση βρίσκονται τα διαβατήρια από Αυστρία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουηδία.
Την 5άδα κλείνουν ισοβαθμώντας η Ελλάδα, η Νέα Ζηλανδία και η Ελβετία.
Τη μεγαλύτερη άνοδος παγκοσμίως είχε φέτος το ινδικό διαβατήριο το οποίο ανέβηκε 8 θέσεις και κατατάχθηκε 77ο. Οι Ινδοί υπήκοοι μπορούν πλέον να ταξιδεύουν σε 59 χώρες χωρίς βίζα.
To Top 10
1 Singapore
2. Japan
2. South Korea
3. Denmark
3. Finland
3. France
3. Germany
3. Ireland
3. Italy
3. Spain
4. Austria
4. Belgium
4. Luxembourg
4. Netherlands
4. Norway
4. Portugal
4. Sweden
5. Greece
5. New Zealand
5. Switzerland
6. United Kingdom
7. Australia
7. Czechia
7. Hungary
7. Malta
7. Poland
8. Canada
8. Estonia
8. United Arab Emirates
9. Croatia
9. Latvia
9. Slovakia
9. Slovenia
10. Iceland
10. Lithuania
10. United States
