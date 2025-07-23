Λογαριασμός
Το ελληνικό διαβατήριο στα πιο «ισχυρά» του κόσμου, στην ίδια θέση με το ελβετικό

Τη λίστα με τα ισχυρότερα διαβατήρια για το 2025 δημοσιοποίησε ο δείκτης Ηenley - Στην κορυφή η Σιγκαπούρη

Τη λίστα με τα ισχυρότερα διαβατήρια για το 2025 δημοσιοποίησε ο δείκτης Ηenley. 

Στις 2 πρώτες θέσεις του Ηenley Passport Index φιγουράρουν τρεις ασιατικές χώρες: η Σιγκαπούρη πρώτη και ισοβαθμούν στη 2η θέση η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα

Στην 3η θέση βρίσκονται επτά ευρωπαϊκές χώρες: Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία και Ισπανία.

Στην 4η θέση βρίσκονται τα διαβατήρια από Αυστρία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουηδία. 

Την 5άδα κλείνουν ισοβαθμώντας η Ελλάδα, η Νέα Ζηλανδία και η Ελβετία. 

διαβατηριο

Οι κάτοχοι του ελληνικού διαβατηρίου έχουν πρόσβαση χωρίς βίζα σε 187 χώρες, όσες και οι Ελβετοί 

Τη μεγαλύτερη άνοδος παγκοσμίως είχε φέτος το ινδικό διαβατήριο το οποίο ανέβηκε 8 θέσεις και κατατάχθηκε 77ο.  Οι Ινδοί υπήκοοι μπορούν πλέον να ταξιδεύουν σε 59 χώρες χωρίς βίζα. 

To Top 10

1 Singapore
2. Japan
2. South Korea
3. Denmark
3. Finland
3. France
3. Germany
3. Ireland
3. Italy
3. Spain
4. Austria
4. Belgium
4. Luxembourg
4. Netherlands
4. Norway
4. Portugal
4. Sweden
5. Greece
5. New Zealand
5. Switzerland
6. United Kingdom
7. Australia
7. Czechia
7. Hungary
7. Malta
7. Poland
8. Canada
8. Estonia
8. United Arab Emirates
9. Croatia
9. Latvia
9. Slovakia
9. Slovenia
10. Iceland
10. Lithuania
10. United States

Πηγή: skai.gr

διαβατήριο
