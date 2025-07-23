Ολυμπία Οδός: Πρόσκληση σε εταιρείες παροχής ψηφιακών Χαρτών & εφαρμογών Πλοήγησης

Με σκοπό την άμεση και ακριβή ενημέρωση των ψηφιακών χαρτών και εφαρμογών πλοήγησης, προσκαλούμε όλες τις εταιρείες παροχής digital χαρτών και navigators να επισκεφθούν και να καταγράψουν το νέο τμήμα του αυτοκινητόδρομου, από τα Καμίνια Αχαΐας έως τον Πύργο, το οποίο πρόκειται να δοθεί σε κυκλοφορία την Παρασκευή 1 Αυγούστου 2025.

Το τμήμα αυτό αποτελεί νέα χάραξη και η έγκαιρη ενσωμάτωσή του στους ψηφιακούς χάρτες θα συμβάλει καθοριστικά στην καλύτερη εξυπηρέτηση των οδηγών.

Προκειμένου να οργανωθεί η σχετική επίσκεψη και καταγραφή, παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να επικοινωνήσουν με την Ολυμπία Οδό στέλνοντας μήνυμα και τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email: pr@olympiaodos.gr.

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι χρήστες ψηφιακής πλοήγησης θα έχουν άμεσα πρόσβαση στις σωστές πληροφορίες, απολαμβάνοντας έτσι μια πιο άνετη και ασφαλή διαδρομή.

Ο νέος αυτοκινητόδρομος Πατρών- Πύργου σχεδιάστηκε για να προσφέρει ταχύτερη και ασφαλέστερη διαδρομή, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις ταξιδιωτών και εκδρομέων. Με σύγχρονες υπηρεσίες 24/7, τεχνολογικές καινοτομίες και σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες, η Ολυμπία Οδός γίνεται ο τρίτος μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος στη χώρα και συνδέει πλέον την Αθήνα, την Πάτρα και τον Πύργο.

Πηγή: skai.gr

