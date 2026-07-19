Νέα ιρανική επίθεση στην Ιορδανία - Αναχαιτίστηκαν τρεις πύραυλοι

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν τρεις ιρανικούς πυραύλους που είχαν στόχο τη χώρα, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Ένας ακόμη ιρανικός πύραυλος έπεσε στο έδαφος της Ιορδανίας, χωρίς να προκαλέσει θύματα ή υλικές ζημιές, σύμφωνα με στρατιωτικό αξιωματούχο που επικαλείται το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Νωρίτερα είχαν ηχήσει σειρήνες αεροπορικού συναγερμού σε περιοχές της χώρας, καθώς ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους με κατεύθυνση τη λιμενική πόλη Άκαμπα, στο νότιο τμήμα της Ιορδανίας.

Λίγο αργότερα, κάτοικοι του Εϊλάτ ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις, οι οποίες αποδόθηκαν στις προσπάθειες αναχαίτισης των πυραύλων πάνω από την Ιορδανία.

Της ανακοίνωσης του ισραηλινού στρατού είχε προηγηθεί ενημέρωση της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιορδανία, σύμφωνα με την οποία, λόγω «συγκεκριμένης απειλής», εκκενώνονταν το αεροδρόμιο και το λιμάνι της Άκαμπα.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της πρεσβείας, οι ιορδανικές αρχές διέψευσαν ότι είχε ληφθεί απόφαση για εκκένωση των λιμανιών της χώρας.

Το περιστατικό σημειώνεται ενώ η Ιορδανία βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες αντιμέτωπη με εντεινόμενες ιρανικές επιθέσεις. Ιρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι στόχος τους είναι στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη χώρα που χρησιμοποιούνται από αμερικανικές δυνάμεις.

Πηγή: skai.gr

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