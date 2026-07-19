Έφτασε η ώρα για το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον πλανήτη.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 ρίχνει αυλαία με τον μεγάλο τελικό, την «τιτανομαχία» ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή με φόντο το «Άγιο Δισκοπότηρο» του ποδοσφαίρου.

Αργεντινή

Η αναμέτρηση φέρνει αντιμέτωπες το νούμερο 1 και του νούμερο 2 του κόσμου. Aπό τη μία η πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή, που θέλει να διατηρήσει τα σκήπτρα της. Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι έχει το απόλυτο μέχρι στιγμής, με επτά νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια (στην παράταση με το Πράσινο Ακρωτήρι), ισοφαρίζοντας το σχετικό ρεκόρ της Βραζιλίας του 2002.

Παράλληλα, έχει πετύχει 19 γκολ στη διοργάνωση, την κορυφαία επίδοση ομάδας σε Μουντιάλ εδώ και 56 χρόνια! Φυσικά, το κεντρικό πρόσωπο δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τον Λιονέλ Μέσι. Ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» έχει σημειώσει οκτώ γκολ και έχει μοιράσει τέσσερις ασίστ, συμμετέχοντας άμεσα σε 12 τέρματα της ομάδας του!

Η ενδεκάδα της Αργεντινής: Εμιλιάνο Μαρτίνες, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταγλιαφίκο, Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, ΜακΆλιστερ, Νίκο Γκονζάλες, Μέσι, Άλβαρες

Ισπανία

Από την άλλη η Ισπανία του Λουίς ντε λα Φουέντε, η οποία παραμένει αήττητη εδώ και 37 αγώνες, ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ των εθνικών ομάδων. Η «ρόχα» έφτασε στον τελικό έχοντας δεχθεί μόλις ένα γκολ σε επτά παιχνίδια, με τον Ουνάι Σιμόν να καταγράφει έξι ανέπαφες εστίες, επίδοση-ρεκόρ σε τελική φάση Μουντιάλ.

Στην επίθεση, τα βλέμματα στρέφονται στον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος μετρά 30 επιτυχημένες ντρίμπλες, περισσότερες από κάθε άλλον παίκτη στη διοργάνωση, ενώ ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ έχει ήδη φτάσει τα πέντε γκολ, ισοφαρίζοντας το ισπανικό ρεκόρ σε μία τελική φάση.

Τον μεγάλο τελικό θα διευθύνει ο Σλοβένος Σλάβκο Βίντσιτς, ενώ η FIFA έχει προγραμματίσει ένα εντυπωσιακό σόου στο ημίχρονο, το οποίο θα διαρκέσει 17 λεπτά, αντί για τα καθιερωμένα 15, ώστε να φιλοξενήσει την ειδική μουσική παραγωγή που έχει ετοιμαστεί για τον τελικό.

Η ενδεκάδα της Ισπανίας: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ, Οϊαρθάμπαλ

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