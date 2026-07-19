Τραμπ: Να ενταχθεί και το Ιράν στο νομοσχέδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε την Κυριακή τους Ρεπουμπλικάνους να εντάξουν και το Ιράν στο νομοσχέδιο για τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι αυτή ήταν και η επιθυμία του εκλιπόντος γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ.

«Οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να προσθέσουν το Ιράν στο νομοσχέδιο για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Αυτό ήθελε ο Λίντσεϊ και αυτό επρόκειτο να γίνει. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!!», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στη μείωση των εσόδων που αποκομίζει η Ρωσία από τις πωλήσεις ενέργειας για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία. Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι η νομοθεσία θα μπορούσε να εγκριθεί μέσα στο καλοκαίρι.

Ο Λευκός Οίκος είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του νομοσχεδίου ώστε να περιλαμβάνει και το Ιράν, καθώς και τη λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ, την οποία η Τεχεράνη στηρίζει και χρηματοδοτεί εδώ και δεκαετίες.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι ΗΠΑ επανέφεραν τις κυρώσεις στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου, απαντώντας στις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων κοντά στο Στενό του Ορμούζ. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά την προσωρινή άρση των κυρώσεων για 60 ημέρες και τη δέσμευση της Ουάσιγκτον να αποδεσμεύσει παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του -πλέον καταρρεύσαντος- μνημονίου κατανόησης (MoU). Η προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων είχε γίνει δεκτή θετικά στο Ιράν, όπου οι αμερικανικές κυρώσεις έχουν επί χρόνια πλήξει σοβαρά την οικονομία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.