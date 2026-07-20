Τα διαμάντια είναι για πάντα, τα μονοπώλια όχι

Της Συντακτικής Επιτροπής

Η De Beers, ο ιστορικός κολοσσός που για περισσότερο από έναν αιώνα κυριαρχούσε στην παγκόσμια αγορά διαμαντιών, αναστέλλει για τουλάχιστον δύο χρόνια τη λειτουργία του μεγαλύτερου ορυχείου της στη Νότια Αφρική, καθώς οι τιμές των φυσικών διαμαντιών έχουν υποχωρήσει σχεδόν κατά 50% σε σχέση με πριν από τέσσερα χρόνια.

Η απόφαση της De Beers να διακόψει την παραγωγή στο μεγαλύτερο ορυχείο της στη Νότια Αφρική σηματοδοτεί μια ιστορική καμπή για τη βιομηχανία των διαμαντιών. Για δεκαετίες, η εταιρεία διατηρούσε σχεδόν μονοπωλιακό έλεγχο στην παγκόσμια αγορά, περιορίζοντας την προσφορά ώστε να στηρίζει τις τιμές.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε κατά την αποικιακή περίοδο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, έχτισε την κυριαρχία της όχι μόνο μέσω του ελέγχου της παραγωγής, αλλά και με μία από τις πιο επιτυχημένες διαφημιστικές εκστρατείες στην ιστορία. Το σύνθημα «A diamond is forever» συνέδεσε τα διαμάντια με τους αρραβώνες και τον γάμο, προωθώντας την ιδέα ότι ένα δαχτυλίδι έπρεπε να κοστίζει αρχικά έναν και αργότερα δύο μηνιαίους μισθούς.

Ωστόσο, η παντοδυναμία της De Beers άρχισε να υποχωρεί τόσο λόγω των αντιδράσεων για τα λεγόμενα «ματωμένα διαμάντια» και των αντιμονοπωλιακών παρεμβάσεων στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση τη δεκαετία του 1990, όσο και εξαιτίας των τεχνολογικών εξελίξεων.

Η άνοδος των εργαστηριακών διαμαντιών και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός έχουν ασκήσει ισχυρές πιέσεις στις τιμές των φυσικών διαμαντιών, οδηγώντας τη De Beers στη δύσκολη απόφαση να αναστείλει τη λειτουργία του μεγαλύτερου ορυχείου της. Πρόκειται για μια εξέλιξη που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν σχεδόν αδιανόητη και αποτυπώνει τις βαθιές αλλαγές που συντελούνται στη διεθνή αγορά διαμαντιών.

Ωστόσο, ο πραγματικός πρωταγωνιστής της ιστορίας της De Beers είναι ο καπιταλισμός. Ο ανταγωνισμός της αγοράς και οι τεχνολογικές καινοτομίες έδωσαν στους καταναλωτές φθηνότερα και πιο «ηθικά» διαμάντια, καθιστώντας αδύνατο για τη De Beers να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς και τη δύναμή της στον καθορισμό των τιμών.

Αρχικά, αρκετές εταιρείες εξόρυξης άρχισαν να διαθέτουν τα διαμάντια τους ανεξάρτητα. Τα καρτέλ είναι δύσκολο να διατηρηθούν, όταν τα υπερκέρδη ενός μονοπωλίου κάνουν την αποχώρηση τόσο δελεαστική. Στη συνέχεια ήρθαν τα συνθετικά διαμάντια που παράγονται σε εργαστήρια.

Η De Beers προσπάθησε να αναβάλει το αναπόφευκτο δημιουργώντας τη δική της μονάδα συνθετικών διαμαντιών, τη Lightbox. Ωστόσο, οι μονοπωλιακές επιχειρήσεις συχνά δυσκολεύονται να συμβαδίσουν σε μια ανταγωνιστική αγορά. Έτσι, οι λομπίστες της εταιρείας ζήτησαν και κρατική προστασία, καλώντας την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) να περιορίσει τον ορισμό του διαμαντιού μόνο σε εκείνα που σχηματίζονται φυσικά. Η FTC αρνήθηκε.

Οι καταναλωτές στράφηκαν μαζικά στα εργαστηριακά υποκατάστατα, τα οποία δεν συνοδεύονταν από τα ηθικά διλήμματα των φυσικών διαμαντιών και, ακόμη καλύτερα, γίνονταν ολοένα και φθηνότερα, όπως συμβαίνει συνήθως με τα βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα. Μέχρι το 2024, τα εργαστηριακά διαμάντια αποτελούσαν περισσότερο από το ήμισυ των κεντρικών λίθων στα δαχτυλίδια αρραβώνων. Το 2025, η De Beers ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τη Lightbox, επικαλούμενη πτώση κατά 90% στις χονδρικές τιμές των συνθετικών διαμαντιών.

Η αυξανόμενη ζήτηση από την Κίνα αντιστάθμισε για ένα διάστημα μέρος των πιέσεων που δέχονταν τα περιθώρια κέρδους, επιτρέποντας στη De Beers να παραμείνει στην αγορά. Τα τελευταία χρόνια, όμως, καθώς οι Κινέζοι καταναλωτές περιόρισαν τις δαπάνες τους για είδη πολυτελείας, η πραγματικότητα έγινε εμφανής.

Η Anglo American, στην οποία ανήκει η De Beers, προσπαθεί πλέον να την πουλήσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση συμφωνίας πώλησης σε κοινοπραξία με επικεφαλής πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας.

Τα διαμάντια μπορεί να είναι για πάντα. Όμως, όπως αποδεικνύεται, τα μονοπώλια των διαμαντιών δεν είναι.



Πηγή: The Washington Post

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