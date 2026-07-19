Μουντιάλ 2026: Φαντασμαγορικό σόου στο ημίχρονο του τελικού με Μαντόνα, BTS, Σακίρα και Τζάστιν Μπίμπερ

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ολοκληρώνεται την Κυριακή (19/7) στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης – Νιου Τζέρσεϊ με έναν τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι και την Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ, αλλά και με ένα υπερθέαμα που αντανακλά το μέγεθος της διοργάνωσης.

Έπειτα από πέντε εβδομάδες αγώνων σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, με τη συμμετοχή για πρώτη φορά 48 εθνικών ομάδων, το 23ο Μουντιάλ φτάνει στο τέλος του, έχοντας συμπληρώσει συνολικά 104 αναμετρήσεις.

Πριν από τη σέντρα του μεγάλου τελικού, τον οποίο παρακολουθεί από κοντά και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, οι περίπου 80.000 θεατές του γηπέδου και τα δισεκατομμύρια τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μία εντυπωσιακή τελετή λήξης, γεμάτη γνωστά ονόματα από τον χώρο της μουσικής και της ψυχαγωγίας.

Αντίστοιχη αίσθηση προκάλεσε και το σόου στο ημίχρονο του τελικού, εμπνευσμένο από το Super Bowl και σχεδιασμένο από τον Κρις Μάρτιν των Coldplay.

Στη σκηνή εμφανίστηκαν η Μαντόνα που τραγούδησε έχοντας στο πλευρό της τους Βραζιλιάνους θρύλους Ρονάλντο Ναζάριο και Ροναλντίνιο, η Σακίρα, ο Burna Boy, ο Τζάστιν Μπίμπερ και το συγκρότημα BTS, σε μία παραγωγή που φιλοδοξεί να προσελκύσει κοινό όλων των ηλικιών και από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Η Σακίρα και ο Burna Boy ερμήνευσαν το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ, το «Dai Dai», ενώ στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν ακόμη ο διεθνούς φήμης μαέστρος Γκουστάβο Ντουνταμέλ, μία χορωδία από τη Νέα Υόρκη και οι Coldplay.

Το σόου έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς μέρος των εσόδων θα διατεθεί σε προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούν η FIFA και η Global Citizen.

Επισήμως η διάρκεια του ημιχρόνου έχει οριστεί στα 11 λεπτά, ωστόσο εκτιμάται πως, λόγω της εγκατάστασης και απομάκρυνσης της σκηνής, η διακοπή θα ξεπεράσει κατά πολύ τα συνηθισμένα 15 λεπτά, όπως είχε συμβεί και στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, όπου το διάλειμμα είχε φτάσει τα 24 λεπτά, προκαλώντας τότε αντιδράσεις.

Πηγή: skai.gr

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