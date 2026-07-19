Μουντιάλ στον αστερισμό του ...Τραμπ

Όταν ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανιστεί για πρώτη φορά σε γήπεδο του Μουντιάλ, το βράδυ της Κυριακής, για να παρακολουθήσει από κοντά τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, θα αισθανθεί ασφαλώς σαν στο σπίτι του. Τον περιμένει ο αμερικανικός εθνικός ύμνος, ένα φαντασμαγορικό σώου με αστέρες πρώτης γραμμής στο ημίχρονο και η απονομή των δαχτυλιδιών στα πρότυπα του ΝΒΑ για τους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές.



Δεν είναι λίγα αυτά που σκαρφίστηκε ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο για να δημιουργήσει ατμόσφαιρα που θυμίζει Super Bowl. Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εμφανιστεί καν στα γήπεδα του Μουντιάλ, η πολιτική του έχει σημαδέψει αυτή τη διοργάνωση. Για πολλούς λόγους.

Πρώτα το εσωτερικό ακροατήριο

Δεν είναι μόνο οι αυστηροί κανονισμοί εισόδου στις ΗΠΑ, που αποκλείουν το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού και μετατρέπουν το Παγκόσμιο Κύπελλο σε «διοργάνωση για προνομιούχους», όπως επισημαίνει ο Ρόναν Ιβάιν από την οργάνωση Football Supporters Europe. Είναι και η παρέμβαση στις αποφάσεις για τον Αμερικανό ποδοσφαιριστή Φόλαριν Μπάλογκαν, είναι η απέλαση του Σομαλού διαιτητή Ομάρ Αρτάν, είναι η εργαλειοποίηση της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου των ΗΠΑ από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.



Αλλά όπως λέει στο πρακτορείο SID ο Ζυλ Μπόικοφ, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών και πρώην ποδοσφαιριστής ο ίδιος, ο Τραμπ «δεν ενδιαφέρεται να πείσει τον υπόλοιπο κόσμο ότι είναι καταπληκτικός πρόεδρος, απευθύνεται σε ένα εσωτερικό ακροατήριο».



Για τον Νίκολας Μακ Γκίχαν, πρόεδρο της MKO FairSquare, ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του ήθελαν να «επιδείξουν εθνικιστικές και ρατσιστικές συμπεριφορές» σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο και αυτός ο στόχος έχει υλοποιηθεί, με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA) να «καθιστά δυνατή» την επίτευξή του. Ως αντάλλαγμα, ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, που είχε απονείμει στον Τραμπ ένα νεόκοπο 'Βραβείο Ειρήνης', δεν μπορεί παρά να είναι ικανοποιημένος για την οικονομική επιτυχία του τουρνουά και για τις εισπράξεις-ρεκόρ, που φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Με αυτά τα χρήματα διασφαλίζει την ισχύ του καθώς και την επανεκλογή του (στην προεδρία της FIFA) το 2027, παρά την κριτική που δέχεται στην Ευρώπη για την «υπόθεση Μπάλογκαν».

Στο βάθρο και ο Τραμπ

Επιπλέον, ο Ινφαντίνο έχει εξασφαλίσει και μία αναμνηστική φωτογραφία με τον Τραμπ την βραδιά του τελικού. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει συγκρουστεί πολιτικά με την κυβέρνηση της Ισπανίας, λέει ότι θέλει να μοιραστεί το βάθρο με τον νικητή του μεγάλου τελικού. Πέρσι, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, ανακατεύτηκε με τους παίκτες της Τσέλσι που πανηγύριζαν το τρόπαιο, προκαλώντας τους κάποια έκπληξη. Τι θα γίνει φέτος;



Η επίσκεψη Τραμπ, λέει η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, θα είναι το επιστέγασμα για «το πιο δημοφιλές, το πιο ασφαλές, το πιο επιτυχμένο Παγκόσμιο Κύπελλο στην αμερικανική ιστορία». Μάλλον δεν έχουν όλοι την ίδια άποψη.



Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

Πηγή: Deutsche Welle

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