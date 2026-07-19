Μικρός τελικός-έπος με 10 γκολ - Xάλκινη η Αγγλία με χατ-τρικ του Σάκα

Η Αγγλία ολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας 6-4 της Γαλλίας σε έναν συγκλονιστικό μικρό τελικό και κατακτώντας την τρίτη θέση της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε με τέσσερα γκολ διαφορά, όμως οι «τρικολόρ» πραγματοποίησαν μία εντυπωσιακή αντεπίθεση, μετατρέποντας το παιχνίδι σε πραγματικό θρίλερ.

Παρά την τεράστια προσπάθεια των Γάλλων στο τελευταίο παιχνίδι του Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο της ομάδας, οι Άγγλοι άντεξαν στην πίεση, βρήκαν λύσεις στα κρίσιμα σημεία και έφτασαν σε μία σπουδαία νίκη, εξασφαλίζοντας την καλύτερη θέση τους σε τελική φάση Μουντιάλ μετά την κατάκτηση του τροπαίου το 1966.

Από την άλλη, ο Κιλιάν Εμπαπέ αποχαιρέτησε τη διοργάνωση με ακόμη δύο γκολ, φτάνοντας τα 10 στο τουρνουά και αποκτώντας προβάδισμα δύο τερμάτων από τον Λιονέλ Μέσι στη μάχη για το Χρυσό Παπούτσι, όντας πλέον το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ.

Το ματς:

Η Αγγλία μπήκε αποφασισμένη να επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό της και το κατάφερε μόλις στο 3ο λεπτό, όταν ο Ράις άνοιξε το σκορ. Η ομάδα του Τούχελ είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, κυκλοφορούσε σωστά την μπάλα και πίεζε αποτελεσματικά, μην επιτρέποντας στη Γαλλία να βρει χώρους για να απειλήσει.

Η υπεροχή των «τριών λιονταριών» μετουσιώθηκε σε δεύτερο γκολ στο 19', όταν ο Ράις εκτέλεσε κόρνερ και ο Κόνσα πήρε την κεφαλιά για το 2-0. Οι Γάλλοι δεν μπορούσαν να αντιδράσουν, με την αγγλική πίεση να συνεχίζεται και τον Σάκα να ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον δείκτη του σκορ στο 28', έπειτα από όμορφη συνεργασία με τον Ράσφορντ.

Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε ιδανικά για την Αγγλία, καθώς στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Σάκα βρήκε ξανά δίχτυα μετά από ωραία πάσα του Έζε, γράφοντας το 4-0 και βάζοντας κάτι παραπάνω από γερές βάσεις για την κατάκτηση της τρίτης θέσης.

Η εικόνα, ωστόσο, άλλαξε ολοκληρωτικά μετά την ανάπαυλα. Η Γαλλία ανέβασε την έντασή της, πήρε μέτρα στο γήπεδο και άρχισε να εκμεταλλεύεται τα κενά στην αγγλική άμυνα, με τις αλλαγές του Ντεσάν να είναι καθοριστικές.

Στο 48' ο Εμπαπέ μείωσε σε 4-1, ενώ έξι λεπτά αργότερα ο Μπαρκολά, έπειτα από εξαιρετική πάσα του αρχηγού των «τρικολόρ», έκανε το 4-2, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Οι Γάλλοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 66' έφεραν το παιχνίδι στα όριά του. Ο Ολίσε και ο Εμπαπέ συνεργάστηκαν εξαιρετικά έξω από την περιοχή, με τον σούπερ σταρ της Γαλλίας να εκτελεί ιδανικά για το 4-3, ολοκληρώνοντας μία εντυπωσιακή επιστροφή από το 4-0.

Η Αγγλία, όμως, βρήκε την ψυχραιμία που χρειαζόταν στα τελευταία λεπτά. Στο 87' ο Σπενς κέρδισε πέναλτι από τον Γκουστό, με τον Σάκα να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να ευστοχεί για το 5-3, ολοκληρώνοντας μία σπουδαία εμφάνιση με χατ-τρικ.

Το ματς, πάντως, δεν είχε πει ακόμη την τελευταία του λέξη. Στο 90+6' ο Ντεμπελέ εκμεταλλεύτηκε την πίεση της Γαλλίας και μείωσε σε 5-4, δίνοντας νέα πνοή στο δραματικό φινάλε. Οι «τρικολόρ» βγήκαν όλοι μπροστά αναζητώντας την ισοφάριση, όμως αυτό άφησε τεράστιους χώρους στην άμυνά τους.

Η Αγγλία χτύπησε στην αντεπίθεση και στο 90+8' ο Μπέλιγχαμ βγήκε απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ολοκληρώνοντας ιδανικά τη φάση για το τελικό 6-4, βάζοντας το κερασάκι στην τούρτα ενός μικρού τελικού που θα μείνει στην ιστορία.

Οι ενδεκάδες:

Γαλλία: Μενιάν, Γκουστό (90+1' Κουντέ), Κονατέ (46' Ουπαμεκανό), Λακρουά, Ερναντέζ (46' Ντίνιε), Ζαΐρ-Εμερί, Ραμπιό, Ολίσε, Σερκί (46' Ντεμπελέ), Ντουέ (46' Μπαρκολά), Εμπαπέ

Αγγλία: Χέντερσον, Κουάνσα (83' Τζέιμς), Κόνσα, Γκέχι (90+3' Τσάλομπα), Σπενς, Ράις, Σάκα, Έζε (79' Μπέλιγχαμ), Ρότζερς, Ράσφορντ (46' Γουότκινς), Τόνεϊ (79' Άντερσον)

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