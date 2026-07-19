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Ιράν: Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό

Η επίθεση χαρακτηρίστηκε ως "επιθετική και στυγνή ενέργεια αντίθετη με το διεθνές δίκαιο" και πραγματοποιήθηκε με ορισμένο αριθμό βλημάτων.

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Πυρηνικός σταθμός

Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σήμερα σε υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ, «σε μία επιθετική και στυγνή ενέργεια αντίθετη με το διεθνές δίκαιο, επιτέθηκαν στον πυρηνικό σταθμό της Νταρχοβίν, που είναι υπό κατασκευή (...) με έναν ορισμένο αριθμό βλημάτων σήμερα», ανέφερε ο οργανισμός σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με το Reuters, η κατασκευή του εργοστασίου στη νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν του Ιράν ξεκίνησε το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Ιράν ΗΠΑ Πυρηνικός σταθμός Επίθεση Κρίση στη Μέση Ανατολή
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