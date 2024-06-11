Συνεχίζονται καθημερινά οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, τόσο στο νότο όσο και στην κεντρική λωρίδα και τον βορρά.



Η 98η Μεραρχία ολοκλήρωσε επίγειες και υπόγειες επιχειρήσεις στο ανατολικό Deir al-Balah και στο ανατολικό Bureij στην κεντρική λωρίδα της Γάζας. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες εντόπισαν όπλα, εξόντωσαν περίπου 100 τρομοκράτες και στόχευσαν περισσότερες από 100 τρομοκρατικές δομές. Σύμφωνα με τις IDF οι Ισραηλινοί στρατιώτες κατέστρεψαν δεκάδες τοποθεσίες υποδομής τρομοκρατών και περιοχές εκτόξευσης ρουκετών που βρίσκονται κοντά σε κοινότητες στο νότιο Ισραήλ.



Παράλληλα, συνεχίζεται η καταστροφή τούνελ της Χαμάς σύμφωνα με τις IDF. Οι στρατιώτες της μονάδας Γιαχαλόμ κατέστρεψαν δύο σήραγγες, οι οποίες είχαν μήκος ενός χιλιομέτρου η καθεμία, και περιείχαν αίθουσες και όπλα, και κατέστρεψαν πάνω από δύο χιλιόμετρα από τις σήραγγες.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Παράλληλα, στρατιώτες της 98ης Μεραρχίας, συμπεριλαμβανομένης της Ταξιαρχίας Αλεξιπτωτιστών, της Ταξιαρχίας Κφιρ, της 7ης Ταξιαρχίας και των στρατιωτών Γιαχαλόμ, πραγματοποίησαν διάφορες επιχειρήσεις που συνέβαλαν στην επιτυχία της επιχείρησης «Άρνων», με τη διάσωση τεσσάρων ομήρων.

Ο Διοικητής της 98ης Μεραρχίας, Νταν Γκολντφούς, σημείωσε ότι «υπάρχουν ακόμα 120 όμηροι στη Γάζα και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τους φέρουμε σπίτι, αυτό δεσμευόμαστε να κάνουμε. Δεσμευόμαστε επίσης να καταστρέψουμε τον εχθρό και να διαλύσουμε την υπόγεια υποδομή και την υποδομή του πάνω από το έδαφος. Αυτό κάναμε τους τελευταίους οκτώ μήνες και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, προχωρώντας προς τα εμπρός. Αν μπορούσα να αγκαλιάσω τον καθένα από εσάς, θα το έκανα, είμαι περήφανος για εσάς».

Πηγή: skai.gr

