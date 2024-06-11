Η Μόσχα πιστεύει ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει για πιθανή παραίτηση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, καθώς οι κοινοβουλευτικές εκλογές στη Γαλλία δεν έχουν ακόμη διεξαχθεί, δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.



«Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να απαντάμε σε τέτοιες ερωτήσεις γιατί, πρώτον, δεν έχουν διεξαχθεί ακόμη εκλογές [στη Γαλλία]», είπε, όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα παραίτησης του Μακρόν. «Πρώτα, πρέπει να δούμε τα εκλογικά αποτελέσματα και μόνο τότε να προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την κατάσταση. Σε αυτό το σημείο, πιστεύουμε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς».

Πηγή: skai.gr

Ο Πεσκόφ σημείωσε ότι το Κόμμα της Αναγέννησης του Μακρόν χάνει δημοτικότητα, κάτι που, σύμφωνα με τα λόγια του, είναι ένα σημάδι ότι ο κόσμος«Παρατηρούμε ορισμένες τάσεις... Ναι, το κόμμα του Μακρόν κέρδισε τις μισές ψήφους από τη δεξιά συμμαχία [στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο]. Το κόμμα του Μακρόν χάνει γρήγορα τις θέσεις του, πράγμα που σημαίνει ότι οι Γάλλοι αποδοκιμάζουν κάτι», δήλωσε ο Ρώσος αξιωματούχος σύμφωνα με το TASS.Ο ραδιοφωνικός σταθμός Europe 1 ανέφερε νωρίτερα, επικαλούμενος πηγή του, ότι ο Μακρόνσε περίπτωση που η δεξιά κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές της χώρας.Στις 9 Ιουνίου, ο Μακρόν ανακοίνωσε την απόφασή του να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση και να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές μετά τη συντριπτική ήττα του Προεδρικού Κόμματος της Αναγέννησης στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.Ο πρώτος γύρος των πρόωρων βουλευτικών εκλογών θα διεξαχθεί στις 30 Ιουνίου και ο δεύτερος γύρος - στις 7 Ιουλίου. Η τελευταία φορά που η Βουλή διαλύθηκε

