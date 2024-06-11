Δανοί ανακριτές έθεσαν υπό κράτηση έναν Ρώσο πολίτη που φέρεται ότι είχε βοηθήσει τις επιχειρήσεις μιας ξένης μυστικής υπηρεσίας, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία ασφαλείας της αστυνομίας της σκανδιναβικής αυτής χώρας.

Το εν λόγω άτομο, το οποίο ζούσε στη Δανία, ανακρίθηκε ως ύποπτος για παραβίαση μέρους του ποινικού κώδικα που σχετίζεται με τις επιπτώσεις των επιχειρήσεων αυτών, αναφέρει σε ανακοίνωση της η δανέζικη υπηρεσία εθνικής ασφαλείας και πληροφοριών.

Η υπόθεση δεν σχετίζεται με τις πρόσφατα διεξαχθείσες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο συλληφθείς, η ταυτότητα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε, αναμένονταν να αφεθεί ελεύθερος μετά την ανάκριση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

