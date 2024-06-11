Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθεί απόψε με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Ο Χακάν Φιντάν βρίσκεται στη Ρωσία προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο BRICS+ στην πόλη Νίζνι Νόβγκοροντ της Ρωσίας, ανατολικά της Μόσχας, στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών των BRICS+ στις 11 Ιουνίου.

Ο Τούρκος υπουργός, που βρίσκεται στη Μόσχα, πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με Ρώσους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, σήμερα το πρωί, και χτες με τον γραμματέα του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Σεργκέι Σοϊγκού και τον επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών Σεργκέι Ναρίσιν. Συμμετείχε επίσης σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Ρωσοτουρκικός Σύνδεσμος Επιχειρηματιών στη Μόσχα.

Στις 3 Ιουνίου, ο Φιντάν, ο οποίος βρισκόταν στην Κίνα για συνομιλίες, ρωτήθηκε αν η Τουρκία θα ενταχθεί στις BRICS και η απάντηση του Φιντάν ήταν «Αν είναι προς το συμφέρον της Τουρκίας, γιατί όχι;», σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας συζητήσεις γύρω από το ενδεχόμενο να επιδιώξει η Τουρκία την ένταξή της στους BRICS. Η δήλωση Φιντάν έγινε θετικά αποδεκτή από τη Μόσχα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, εξέφρασε την ικανοποίηση της Ρωσίας για την επιθυμία της Τουρκίας να γίνει μέλος των χωρών BRICS και δήλωσε ότι το θέμα θα είναι στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνόδου κορυφής του οργανισμού. Σημείωσε, ωστόσο, ότι το ενδιαφέρον για τους BRICS από διάφορα κράτη αυξάνεται, αλλά η ομάδα δεν μπορεί να ικανοποιήσει πλήρως όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες.

Στην ομάδα των BRICS συμμετέχουν η Βραζιλία, η Ρωσία,η Ινδία και η Κίνα ως ιδρυτικά μέλη και αργότερα προσχώρησε η Νότια Αφρική, για να ακολουθήσει το 2024 η διεύρυνση με την ένταξη της Αιγύπτου, της Αιθιοπίας, του Ιράν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

