Πύραυλος εκτοξεύτηκε από τη Γάζα, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες ομάδες με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα 14χρονο αγόρι σύμφωνα με του The Times of Israel. Σύμφωνα με τους IDF, ο πύραυλος έπεσε μέσα στη Γάζα.

Δεν είναι άμεσα σαφές εάν ο πύραυλος είχε στόχο το Ισραήλ.

«Οι IDF δεσμεύονται να εφαρμόσουν πλήρως τους όρους της συμφωνίας για την επιστροφή των ομήρων», προσθέτει ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες των παλαιστινιακών μέσων ενημέρωσης, ο πύραυλος που εκτοξεύτηκε από τη Γάζα πριν από λίγο έπληξε την περιοχή Nuseirat στο κέντρο της Λωρίδας, σκοτώνοντας ένα 14χρονο αγόρι.

Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο υποτίθεται ότι δείχνουν την εκτόξευση.

