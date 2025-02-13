Τραμπ: «Η Ουκρανία θα έχει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία» - Θέλει τη Μόσχα πίσω στην G7

«Η Ουκρανία θα έχει θέση στο τραπέζι σε οποιεσδήποτε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου κατά την οποία ανακοίνωσε νέο γύρο δασμών.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τελειώσει», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ακόμη, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ για το ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤο δεν είναι ρεαλιστική, δήλωσε ότι ήταν «ακριβείς».

Ανέφερε επίσης ότι θέλει τη Ρωσία πίσω στην G7, τονίζοντας ότι «ήταν λάθος να διωχθεί η Ρωσία».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θα ήθελε να διεξαχθεί μια σύνοδος με τη Ρωσία και την Κίνα για να συζητηθούν οι αμυντικές δαπάνες και η αποπυρηνικοποίηση.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι στηρίζει τις κινήσεις προς την αποπυρηνικοποίηση, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει λόγος» να κατασκευαστούν πυρηνικά όπλα.

Πρόσθεσε ότι ενδέχεται να μειωθούν στο ήμισυ οι αμυντικές δαπάνες.

Πεσκόφ: Το Κίεβο θα συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο - Θα υπάρξουν και ξεχωριστές συνομιλίες ΗΠΑ - Ρωσίας

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ουκρανία θα συμμετάσχει «με τον ένα ή τον άλλο τρόπο» σε οποιεσδήποτε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά πρόσθεσε ότι θα υπάρξει και μια ξεχωριστή συζήτηση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ένα άλλο πρακτορείο, το Interfax, μετέδωσε ότι ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η προετοιμασία για μια συνάντηση μεταξύ των προέδρων Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να διαρκέσει έως και αρκετούς μήνες, αλλά και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, αποτελεί μια κατάλληλη τοποθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν συνομίλησαν για πάνω από μία ώρα την Τετάρτη, στην πρώτη γνωστή άμεση επικοινωνία μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας από τότε που ο Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τζο Μπάιντεν λίγο πριν στείλει τον στρατό του στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Την Πέμπτη, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι εντυπωσιάστηκε από τη θέση του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ότι γίνονται προετοιμασίες για μια συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν.

