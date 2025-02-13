Λίβανος: Οχι στο Ισραήλ για παραμονή στρατευμάτων στο έδαφός του

Λογαριασμός
Λίβανος: Οχι στο Ισραήλ για την παραμονή στρατευμάτων στο έδαφός του

 Η Βηρυτός απορρίπτει αξίωση του Ισραήλ για παραμονή των στρατευμάτων του σε πέντε τοποθεσίες στο νότιο τμήμα του Λιβάνου

Ο πρόεδρος του λιβανέζικου κοινοβουλίου Ναμπί Μπερί ανακοίνωσε σήμερα ότι η Βηρυτός απορρίπτει την αξίωση του Ισραήλ να διατηρήσει στρατιωτική παρουσία σε πέντε τοποθεσίες στο νότιο τμήμα του Λιβάνου μετά την 18η Φεβρουαρίου, δηλαδή την προθεσμία που είχε οριστεί για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

«Οι Αμερικανοί με ενημέρωσαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής θα αποσυρθούν στις 18 Φεβρουαρίου από τα χωριά που έχουν καταλάβει, αλλά θα διατηρήσουν πέντε θέσεις», δήλωσε ο Μπερί.

«Τους έχω γνωστοποιήσει, εκ μέρους μου και εκ μέρους του Προέδρου και του Πρωθυπουργού, πως απορρίπτουμε κατηγορηματικά κάτι τέτοιο», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

