Με απανωτές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ απαντά σήμερα το λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, μετά την αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στο υπόγειο στρατηγείο της οργάνωση στη Βυρητό, όπου υπάρχουν πληροφορίες ότι σκοτώθηκε ο ηγέτης της οργάνωσης, Χασάν Νασράλα.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε το βόρειο Ισραήλ μετά τα πλήγματα στο προπύργιό της στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Η οργάνωση στοχοθέτησε με ρουκέτες Fadi-1 το κιμπούτς Κάμπρι στο βόρειο Ισραήλ, σε απάντηση στις "βάρβαρες" επιθέσεις του Ισραήλ "σε πόλεις, χωριά και αμάχους" στον Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Όπως μετέδωσε από το Ισραήλ ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ Σταύρος Ιωαννίδης, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση με ρουκέτες με στόχο περιοχές που βρίσκονται ανατολικά της Χάιφα, στη Γαλιλαία.

Όπως είπε, «πρόκειται για την πρώτη μεγάλη απάντηση της Χεζμπολάχ», σημειώνοντας πως δεν υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για νεκρούς, τραυματίες ή ζημιές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η αεράμυνα του Ισραήλ φαίνεται ότι λειτούργησε, με το μεγαλύτερο μέρος των ρουκετών να έχουν καταρριφθεί.

Νέα σφοδρά πλήγματα του Ισραήλ

Την ίδια στιγμή, και μετά από ολονύχτιους βομβαρδισμούς, οι ισραηλινοί συνεχίζουν τις επιδρομές στο Λίβανο, με αεροπορικές επιθέσεις στην κοιλάδα Μπεκάα, βόρεια της Βηρυτού.

Ο κρότος μιας έκρηξης ακούστηκε σε όλη την πρωτεύουσα του Λιβάνου ενώ καπνός εθεάθη να υψώνεται από τα νότια προάστια, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα στο Reuters.

Παράλληλα, ο Λιβανέζος βουλευτής Μαρκ Ντάου, δήλωσε στο Reuters ότι η ορεινή πόλη Μπαμντούν, νοτιοανατολικά της Βηρυτού, επλήγη από ισραηλινή επιδρομή νωρίς σήμερα το πρωί.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστή η έκταση της ζημιάς που προκλήθηκε.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι εκκενώνονται τα νοσοκομεία των νοτίων προαστίων της Βηρυτού και έδωσε ντολή στα νοσοκομεία στα οποία θα μεταφερθούν οι ασθενείς «να σταματήσουν να δέχονται περιστατικά που δεν είναι επείγοντα ως το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου δεν έχει δώσει ακόμη στη δημοσιότητα επικαιροποιημένο απολογισμό των θυμάτων των πληγμάτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.