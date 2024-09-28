Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισραήλ: Νεκρός ο επικεφαλής του δικτύου της Χαμάς στη νότια Συρία

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εξόντωσε τον Άχμαντ Μουχάμαντ Φαχντ στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε

Ισραήλ_στρατός

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εξάλειψε τον επικεφαλής του δικτύου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη νότια Συρία στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε.

«O Άχμαντ Μουχάμαντ Φαχντ εξοντώθηκε ενώ σχεδίαζε να πραγματοποιήσει μια επικείμενη τρομοκρατική επίθεση» αναφέρει ο ισραηλινός στρατός, σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Οι IDF συνεχίζουν να επιχειρούν για την εξάλειψη των τρομοκρατών της Χαμάς, όπου κι αν βρίσκονται» καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ Χαμάς Συρία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark