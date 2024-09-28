Ισραήλ: Νεκρός ο επικεφαλής του δικτύου της Χαμάς στη νότια Συρία

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εξάλειψε τον επικεφαλής του δικτύου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη νότια Συρία στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε.

«O Άχμαντ Μουχάμαντ Φαχντ εξοντώθηκε ενώ σχεδίαζε να πραγματοποιήσει μια επικείμενη τρομοκρατική επίθεση» αναφέρει ο ισραηλινός στρατός, σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

𝐈𝐃𝐅: 𝐓𝐡𝐞 𝐈𝐃𝐅 𝐞𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐝 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐚𝐦𝐚𝐬 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫𝐢𝐬𝐭 𝐧𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐢𝐧 𝐬𝐨𝐮𝐭𝐡𝐞𝐫𝐧 𝐒𝐲𝐫𝐢𝐚



Overnight (Friday), following IDF intelligence, the IAF struck and eliminated the terrorist Ahmad Muhammad Fahd, Head of the Hamas… — Israel ישראל (@Israel) September 28, 2024

«Οι IDF συνεχίζουν να επιχειρούν για την εξάλειψη των τρομοκρατών της Χαμάς, όπου κι αν βρίσκονται» καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

