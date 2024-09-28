Λογαριασμός
Το Χ αποχαιρετά την Dame Maggie Smith, την αγαπημένη ηθοποιό μικρών και μεγάλων

Η μεγάλη ηθοποιός απέκτησε φανατικούς θαυμαστές ως η κοντέσσα του Grantham στο «Downton Abbey» και λατρεύτηκε από τα παιδιά ως καθηγήτρια του  Χάρι Πότερ

Μάγκι Σμιθ (Maggie Smith)

Θλίψη σε όλο τον πλανήτη σκόρπισε χθες η είδηση του θανάτου της Μάγκι Σμιθ (Maggie Smith), της δημοφιλούς, οσκαρικής Βρετανίδας ηθοποιού που απέκτησε φανατικούς θαυμαστές ως η κοντέσσα του Grantham στο «Downton Abbey» και λατρεύτηκε από τα παιδιά ως καθηγήτρια του  Χάρι Πότερ. 

Η Σμιθ πέθανε σε ηλικία 89 ετών και η μακρά καριέρα της Σμιθ ξεκίνησε στη σκηνή τη δεκαετία του 1950. 

Η μακρά της καριέρα, που μέτρησε περίπου 60 χρόνια, την έχει καταστήσει ως μια από τις σημαντικότερες ηθοποιούς της Μεγάλης Βρετανίας. Η Σμιθ είχε βραβευτεί για τις ερμηνείες της τόσο στο θέατρο, όσο και τον κινηματογράφο. 

Το πρώτο της Όσκαρ το κέρδισε για τον ρόλο της ως δασκάλα στο Εδιμβούργο στην ταινία "The Prime of Miss Jean Brodie" ("Η Δεύτερη Νιότη της Τζιν Μπρόντι") του 1969.

Κέρδισε Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου στην κωμωδία "California Suite" (Καλιφόρνια Οτέλ) του 1978, μια ερμηνεία που ώθησε τον συμπρωταγωνιστή της Μάικλ Κέιν να πει: «Η Μάγκι δεν έκλεψε απλά τις εντυπώσεις στην ταινία, διέπραξε μια μεγάλη κλοπή».

μαγκι σμιθ

Για πολλούς νεότερους θαυμαστές της στον 21ο αιώνα, έμεινε περισσότερο γνωστή από το ρόλο της ως καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ και στις επτά ταινίες του "Harry Potter" και κοντέσα του Γκράντθαμ Βάιολετ Κρόλεϊ στη δραματική σειρά "Downton Abbey" (Πύργος του Ντάουντον).

Εκτός από τα Οσκαρ, η Σμιθ είχε κερδίσει πέντε βραβεία BAFTA, 4 βραβεία Emmy, 3 Χρυσές  Σφαίρες και ένα Tony, ενώ ήταν 6 φορές υποψήφια για τα  βραβεία Laurence Olivier.

Αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά της στον πολιτισμό, η βασίλισσα Ελισάβετ είχε χρίσει την ηθοποιό Dame. 

