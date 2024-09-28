Θλίψη σε όλο τον πλανήτη σκόρπισε χθες η είδηση του θανάτου της Μάγκι Σμιθ (Maggie Smith), της δημοφιλούς, οσκαρικής Βρετανίδας ηθοποιού που απέκτησε φανατικούς θαυμαστές ως η κοντέσσα του Grantham στο «Downton Abbey» και λατρεύτηκε από τα παιδιά ως καθηγήτρια του Χάρι Πότερ.

Somehow I thought she'd live forever.

RIP Dame Maggie Smith. pic.twitter.com/VogfvR9nIF September 27, 2024

A true British icon. Thank you for everything, Dame Maggie Smith. pic.twitter.com/FM3aQjv5Rq — Downton Abbey (@DowntonAbbey) September 27, 2024

Η Σμιθ πέθανε σε ηλικία 89 ετών και η μακρά καριέρα της Σμιθ ξεκίνησε στη σκηνή τη δεκαετία του 1950.

Η μακρά της καριέρα, που μέτρησε περίπου 60 χρόνια, την έχει καταστήσει ως μια από τις σημαντικότερες ηθοποιούς της Μεγάλης Βρετανίας. Η Σμιθ είχε βραβευτεί για τις ερμηνείες της τόσο στο θέατρο, όσο και τον κινηματογράφο.

Rest in Peace Dame Maggie Smith. You will be forever loved and never forgotten.

Thank you for adding your magic touch to every performance you gave the world.

Sending love to your family, friends and fans all over the world. #MaggieSmith pic.twitter.com/rd6b2qPj4d — All On The Board (@allontheboard) September 27, 2024

Το πρώτο της Όσκαρ το κέρδισε για τον ρόλο της ως δασκάλα στο Εδιμβούργο στην ταινία "The Prime of Miss Jean Brodie" ("Η Δεύτερη Νιότη της Τζιν Μπρόντι") του 1969.

Thoroughly pissing myself at a rewatch of The Prime of Miss Jean Brodie!



"For those who like that sort of thing, that is the sort of thing they like..." 💀#MaggieSmith pic.twitter.com/WKRFjxrJPw — DMac™ (@1nclusionRider) September 27, 2024

Κέρδισε Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου στην κωμωδία "California Suite" (Καλιφόρνια Οτέλ) του 1978, μια ερμηνεία που ώθησε τον συμπρωταγωνιστή της Μάικλ Κέιν να πει: «Η Μάγκι δεν έκλεψε απλά τις εντυπώσεις στην ταινία, διέπραξε μια μεγάλη κλοπή».

Για πολλούς νεότερους θαυμαστές της στον 21ο αιώνα, έμεινε περισσότερο γνωστή από το ρόλο της ως καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ και στις επτά ταινίες του "Harry Potter" και κοντέσα του Γκράντθαμ Βάιολετ Κρόλεϊ στη δραματική σειρά "Downton Abbey" (Πύργος του Ντάουντον).

Will always remember this as one of Maggie Smith’s most iconic scenes ❤️ #MaggieSmith #HarryPotter



pic.twitter.com/BXheUHvVbo — Jack Proverbs (@JackProverbsPR) September 27, 2024

Εκτός από τα Οσκαρ, η Σμιθ είχε κερδίσει πέντε βραβεία BAFTA, 4 βραβεία Emmy, 3 Χρυσές Σφαίρες και ένα Tony, ενώ ήταν 6 φορές υποψήφια για τα βραβεία Laurence Olivier.

Αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά της στον πολιτισμό, η βασίλισσα Ελισάβετ είχε χρίσει την ηθοποιό Dame.

“Ask yourself about the kind of life you want: What would you do day to day, and with whom, and where? Consider the life you have. Do one thing today, however small, to close the gap between the two.” —#MaggieSmith (1934-2024) pic.twitter.com/f2d6hKelQ9 — Derin Denham (@DerinDenham) September 27, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.