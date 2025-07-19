Συρία: Η Δαμασκός ανακοίνωσε άμεση εκεχειρία και στέλνει εκ νέου δυνάμεις στη Σουέιντα

Στη σκιά της άγριας αιματοχυσίας στον νότο, η Δαμασκός ανακοίνωσε επίσημα το Σάββατο πλήρη και άμεση κατάπαυση του πυρός, και ζητά άμεση τήρησή της από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Η συριακή προεδρία προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχειρίας θα ήταν «σαφής παραβίαση της κυριαρχίας».

Εκπρόσωπος του συριακού υπουργείου Εσωτερικών τόνισε δε, σύμφωνα με το Reuters ότι οι δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας αρχίζουν να αναπτύσσονται στη Σουέιντα.

«Οι δυνάμεις ασφαλείας άρχισαν να αναπτύσσονται σε ορισμένες περιοχές για να διασφαλίσουν την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός, να διατηρήσουν τη δημόσια τάξη και να διασφαλίσουν την προστασία των πολιτών και της περιουσίας τους με τρόπο που να ενισχύει την ηρεμία και τη σταθερότητα» τονίζεται στην πρωινή ανακοίνωση.

Οι συγκρούσεις στη νότια Συρία έχουν στοιχίσει τη ζωή από την Κυριακή σε 718 ανθρώπους, σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σε προηγούμενη ανακοίνωσή της, τη νύχτα, η κυβέρνηση του Αχμέντ αλ Σάρα προτρέπει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να δεσμευτούν στην εκεχειρία και να τερματίσουν άμεσα τις εχθροπραξίες σε όλες τις περιοχές.

Η κυβέρνηση της Συρίας παρερμήνευσε τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ θα αντιδρούσε στην ανάπτυξη των στρατευμάτων του στο νότο της χώρας αυτή την εβδομάδα, ενθαρρυμένη από τα μηνύματα των ΗΠΑ ότι η Συρία πρέπει να κυβερνάται ως κεντρικό κράτος, δήλωσαν στο Reuters οκτώ πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον συριακών στρατευμάτων και στη Δαμασκό την Τετάρτη, σε μια κλιμάκωση που αιφνιδίασε την ισλαμιστική ηγεσία, ανέφεραν οι πηγές, αφού οι κυβερνητικές δυνάμεις κατηγορήθηκαν ότι σκότωσαν δεκάδες ανθρώπους στην πόλη Σουέιντα των Δρούζων.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις της Δαμασκού

Η ανακοίνωση του Σαββάτου

«Εν μέσω των κρίσιμων συνθηκών που βιώνει η χώρα, και με δέσμευση να αποτρέψει την αιματοχυσία των Σύρων, να διατηρήσει την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, και ανταποκρινόμενη στην εθνική και ανθρωπιστική ευθύνη, η Συριακή Αραβική Δημοκρατία ανακοινώνει πλήρη και άμεση κατάπαυση του πυρός στη χώρα.

Η Προεδρία της Δημοκρατίας προτρέπει όλους τους πολίτες να ανοίξουν το δρόμο για το Συριακό Κράτος, τους θεσμούς και τις δυνάμεις του, να εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός με υπευθυνότητα, με τρόπο που να διασφαλίζει τη σταθερότητα και να σταματήσει την αιματοχυσία.

Η Προεδρία καλεί όλα τα μέρη, χωρίς εξαίρεση, να δεσμευτούν πλήρως στην απόφαση, να σταματήσουν αμέσως όλες τις εχθροπραξίες σε όλες τις περιοχές και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των αμάχων, να παράσχουν την ανθρωπιστική βοήθεια χωρίς κανένα εμπόδιο.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δυνάμεις ασφαλείας άρχισαν να αναπτύσσονται σε ορισμένες περιοχές για να διασφαλίσουν την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός, να διατηρήσουν τη δημόσια τάξη και να διασφαλίσουν την προστασία των πολιτών και της περιουσίας τους με τρόπο που να ενισχύει την ηρεμία και τη σταθερότητα.

Η Προεδρία της Δημοκρατίας προειδοποιεί για οποιαδήποτε παραβίαση της απόφασης, και οποιαδήποτε παραβίαση θα θεωρηθεί σαφής παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και θα αντιμετωπιστεί με τα απαραίτητα νομικά μέτρα σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους ισχύοντες νόμους.

Είθε ο παντοδύναμος Θεός να προστατεύει τη Συρία και τον λαό της…»

Η ανακοίνωση που εκδόθηκε τη νύχτα

«Η Αραβική Δημοκρατία της Συρίας παρακολουθεί με βαθιά ανησυχία και λύπη τα αιματηρά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στη νότια Συρία. Αυτά τα γεγονότα είναι αποτέλεσμα της επέκτασης των παράνομων ένοπλων ομάδων, οι οποίες έχουν χρησιμοποιήσει όπλα για να επιβάλουν τετελεσμένα γεγονότα και έχουν θέσει άμεσα σε κίνδυνο τις ζωές των αμάχων - παιδιών, γυναικών και ηλικιωμένων.

Η επίθεση σε οικογένειες, η τρομοκρατία των παιδιών και η παραβίαση της αξιοπρέπειας των ανθρώπων στα σπίτια τους καταδικάζονται και απορρίπτονται από όλα τα ηθικά, νομικά και ανθρωπιστικά πρότυπα και δεν θα γίνουν αποδεκτά με κανένα πρόσχημα ή δικαιολογία. Ο σεβασμός των αμάχων και η διασφάλιση της ασφάλειάς τους αποτελεί αναμφισβήτητο εθνικό καθήκον και οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των αξιών υπονομεύει την ίδια την ουσία της κοινωνίας και αποτελεί απειλή για την ενότητα της χώρας.

Η στάση της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας σε αυτά τα γεγονότα πηγάζει από μια σταθερή αρχή: η οποία είναι η διατήρηση της πολιτικής ειρήνης, όχι η λογική της εκδίκησης, δεν αντιμετωπίζει το χάος με περαιτέρω αναταραχή, αλλά μάλλον προστατεύει τον νόμο με νόμο και απαντά στην επιθετικότητα με δικαιοσύνη, όχι με εκδίκηση.

Η Συριακή Αραβική Δημοκρατία επιβεβαιώνει συνεχώς ότι είναι ένα κράτος για όλους τους πολίτες της, ανεξάρτητα από την ταυτότητά τους ή το φάσμα τους, από τη σέκτα των Δρούζων έως τις φυλές των Βεδουίνων, και δεν ανήκει σε καμία συγκεκριμένη σέκτα ή παράταξη... η εθνική ευθύνη απαιτεί όλοι να βρίσκονται υπό την ομπρέλα μιας πατρίδας και υπό ένα πλαίσιο αναφοράς, τον νόμο.

Υπό το φως αυτών των εξελίξεων, η Συριακή Αραβική Δημοκρατία καλεί όλα τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να υπερισχύσει «η κοινή λογική» και επιβεβαιώνει ότι καταβάλλει χωρίς να κουράζεται προσπάθειες για να σταματήσει τις συγκρούσεις και να περιορίσουν τις παραβιάσεις που αποτελούν απειλή για την ασφάλεια των πολιτών και την ασφάλεια της κοινωνίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αρμόδιες αρχές επιδιώκουν να αποστείλουν μια εξειδικευμένη δύναμη για να διαλύσουν τις συγκρούσεις και να επιλύσουν τη σύγκρουση επί τόπου, παράλληλα με πολιτικά μέτρα και μέτρα ασφαλείας που αποσκοπούν στην εδραίωση της σταθερότητας και στη διασφάλιση της επιστροφής της ηρεμίας στην επαρχία το συντομότερο δυνατό.

Τέλος, η Συριακή Αραβική Δημοκρατία καλεί όλους τους πολίτες, αυτούς που έχουν σύνεση και υπευθυνότητα, να ενωθούν για να ξεπεράσουν αυτή τη δοκιμασία, να απορρίψουν τις εκκλήσεις για κλιμάκωση και να συνεργαστούν για να προστατεύσουν τον ποικιλόμορφο κοινωνικό ιστό που διακρίνει τη Συρία εδώ και αιώνες».

