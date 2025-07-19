Λογαριασμός
Συγκίνηση: Βρήκε τον σκύλο του μετά από 3 χρόνια αναζήτησης - Τρελό από χαρά το σκυλάκι - Δείτε βίντεο

Ο κηδεμόνας του Γκιόργκι Μπερετζιάνι, δεν είχε σταματήσει ποτέ να τον ψάχνει. Όταν ο Γκιόργκι τον είδε και φώναξε το όνομά του, ο Χόρχε τον αναγνώρισε αμέσως

Μετά από τρία χρόνια αναζήτησης, ένας σκυλάκος ονόματι Χόρχε βρέθηκε να ζει αδέσποτος στην Τιφλίδα. 

Ο κηδεμόνας του, ο Γεωργιανός Γκιόργκι Μπερετζιάνι, δεν είχε σταματήσει ποτέ να τον ψάχνει. Όταν ο Γκιόργκι τον είδε τυχαία και φώναξε το όνομά του, ο Χόρχε τον αναγνώρισε αμέσως και όρμησε πάνω του, κουνώντας την ουρά του και αφήνοντας ουρλιαχτά χαράς. 

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο - συγκινητική και αληθινή, γιατί δυο μέλη της ίδιας οικογένειας είναι ξανά μαζί...  

