Μετά από τρία χρόνια αναζήτησης, ένας σκυλάκος ονόματι Χόρχε βρέθηκε να ζει αδέσποτος στην Τιφλίδα.

Ο κηδεμόνας του, ο Γεωργιανός Γκιόργκι Μπερετζιάνι, δεν είχε σταματήσει ποτέ να τον ψάχνει. Όταν ο Γκιόργκι τον είδε τυχαία και φώναξε το όνομά του, ο Χόρχε τον αναγνώρισε αμέσως και όρμησε πάνω του, κουνώντας την ουρά του και αφήνοντας ουρλιαχτά χαράς.

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο - συγκινητική και αληθινή, γιατί δυο μέλη της ίδιας οικογένειας είναι ξανά μαζί...

Where Were You? I Missed You... pic.twitter.com/TgN3HawrpE — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) July 18, 2025

Πηγή: skai.gr

