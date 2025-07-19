Λογαριασμός
Γάζα: 26 νεκροί και περισσότεροι από 100 τραυματίες από ισραηλινά πυρά κοντά σε κέντρα διανομής βοήθειας

22 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε κέντρο στο νοτιοδυτικό τμήμα της Χαν Γιούνις και 4 κοντά σε άλλο στο βορειοδυτικό τμήμα της Ράφα

Γάζα

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε ότι 26 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και πάνω από 100 τραυματίστηκαν σήμερα από ισραηλινά πυρά κοντά σε δύο κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, που μαστίζεται από 21 και πλέον μήνες πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Γάζας Μαχμούντ Μπάσαλ δήλωσε στο AFP ότι 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε κέντρο στο νοτιοδυτικό τμήμα της Χαν Γιούνις και 4 κοντά σε άλλο στο βορειοδυτικό τμήμα της Ράφα και απέδωσε τις απώλειες αυτές σε «ισραηλινά πυρά».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

