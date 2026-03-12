Λογαριασμός
IDF: Δημοσίευσε βίντεο με την επίθεση σε σημεία ελέγχου και στρατιώτες της Μπασίτζ στην Τεχεράνη

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε το χτύπημα, δημοσιεύοντας ένα βίντεο όπου φαίνονται τα πλήγματα των αεροπορικών επιδρομών στα σημεία ελέγχου

IDF

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Πέμπτη ότι τα αεροσκάφη του έπληξαν σημεία ελέγχου της Μονάδας Μπασίτζ στην Τεχεράνη.

«Ο IDF εντόπισε πρόσφατα ότι στρατιώτες της Μονάδας Μπασίτζ είχαν στήσει οδοφράγματα σε αρκετές τοποθεσίες σε όλη την Τεχεράνη. Μετά τον εντοπισμό της ανάπτυξης αυτής, κατά τη διάρκεια της περασμένης ημέρας, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, ενεργώντας βάσει πληροφοριών του IDF, στοχοποίησε τα οδοφράγματα και τους πράκτορες των Μπασίτζ», ανέφερε ο στρατός.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Λίγο αργότερα, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε το χτύπημα, δημοσιεύοντας ένα βίντεο όπου φαίνονται τα πλήγματα των αεροπορικών επιδρομών στα σημεία ελέγχου.

Όπως αναφέρουν, τα πλήγματα παρουσιάζονται ως αντίποινα κατά των εσωτερικών δυνάμεων ασφαλείας του Ιράν, που ευθύνονται για τρομοκρατικές επιχειρήσεις και την καταστολή διαδηλώσεων.

Πηγή: skai.gr

IDF Τεχεράνη Κρίση στη Μέση Ανατολή
