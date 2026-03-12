Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Πέμπτη ότι τα αεροσκάφη του έπληξαν σημεία ελέγχου της Μονάδας Μπασίτζ στην Τεχεράνη.

«Ο IDF εντόπισε πρόσφατα ότι στρατιώτες της Μονάδας Μπασίτζ είχαν στήσει οδοφράγματα σε αρκετές τοποθεσίες σε όλη την Τεχεράνη. Μετά τον εντοπισμό της ανάπτυξης αυτής, κατά τη διάρκεια της περασμένης ημέρας, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, ενεργώντας βάσει πληροφοριών του IDF, στοχοποίησε τα οδοφράγματα και τους πράκτορες των Μπασίτζ», ανέφερε ο στρατός.

Λίγο αργότερα, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε το χτύπημα, δημοσιεύοντας ένα βίντεο όπου φαίνονται τα πλήγματα των αεροπορικών επιδρομών στα σημεία ελέγχου.

תיעוד מיוחד משמי טהרן: חיל האוויר תקף מחסומים וחיילים של יחידת הבסיג׳ שהוקמו לאחרונה בטהרן



לאחר הפגיעה הנרחבת בנכסים המרכזיים ביותר של כוחות ביטחון הפנים והבסיג', צה״ל זיהה בימים האחרונים כי חיילי יחידת הבסיג׳ הקימו מחסומים במספר מרחבים בטהרן.



בעקבות זיהוי ההתבססות, חיל האוויר… pic.twitter.com/PnoTmGh4Oo — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 12, 2026

Όπως αναφέρουν, τα πλήγματα παρουσιάζονται ως αντίποινα κατά των εσωτερικών δυνάμεων ασφαλείας του Ιράν, που ευθύνονται για τρομοκρατικές επιχειρήσεις και την καταστολή διαδηλώσεων.

Πηγή: skai.gr

