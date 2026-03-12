Οι ΗΠΑ δαπάνησαν περίπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια την περασμένη εβδομάδα για τον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε αξιωματούχος του Πενταγώνου, προσφέροντας την πρώτη δημόσια εκτίμηση του κόστους της σύγκρουσης, εκτίμηση που Δημοκρατικοί βουλευτές επιμένουν ότι είναι πολύ χαμηλότερη από την πραγματικότητα.

Ο Τζουλις Χερστ (Jules Hurst III), αναπληρωτής ελεγκτής του Υπουργείου Άμυνας, δήλωσε ότι το ποσό είναι ένας «προσεγγιστικός αριθμός» κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης άμυνας στην Ουάσιγκτον. Το γραφείο του εργάζεται για μια πιο ολοκληρωμένη εκτίμηση για ένα συμπληρωματικό αίτημα προϋπολογισμού, το οποίο το Πεντάγωνο σκοπεύει να υποβάλει στον Λευκό Οίκο και το Κογκρέσο τις επόμενες ημέρες.

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι κάνουμε τις σωστές επενδύσεις και αποκτούμε τις κατάλληλες δυνατότητες», είπε ο Hurst. «Οπότε δεν πρόκειται μόνο για αντικατάσταση υλικών, αλλά και για την αγορά νέων».

Για σύγκριση, το συνολικό αυτό ποσό είναι σχεδόν αρκετό για να κατασκευαστεί ένα νέο ναυτικό πολεμικό πλοίο, όπως ένα αεροπλανοφόρο κλάσης Ford.

Το Πεντάγωνο έχει δώσει στους βουλευτές προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το λειτουργικό κόστος, όπως για τις δαπάνες πυρομαχικών και πτήσεων, ανέφερε ο Hurst, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Οι βουλευτές δήλωσαν ότι αναμένουν το συμπληρωματικό αίτημα για το Ιράν να φτάσει τουλάχιστον τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια, βάσει των συνομιλιών τους με κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν έχουν επιβεβαιώσει αυτόν τον αριθμό.

Η κυβέρνηση επίσης δεν έχει θέσει σταθερή ημερομηνία λήξης για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) έχει δηλώσει ότι η επιχείρηση μπορεί να διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες ή περισσότερο, ενώ ο Υπουργός Άμυνας Pete Hegseth αρνήθηκε να θέσει χρονοδιάγραμμα για τις αποστολές.

Εξωτερικοί αναλυτές προσφέρουν διαφορετικές εκτιμήσεις για το κόστος της Επιχείρησης Epic Fury, η οποία θα εισέλθει στην τρίτη εβδομάδα της το Σάββατο. Ανάλυση από το μη κομματικό Center for Strategic and International Security υπολόγισε το κόστος των πρώτων 100 ωρών αεροπορικών και ναυτικών επιθέσεων στα 3,7 δισ. δολάρια. Το συντηρητικό American Enterprise Institute υπολόγισε ότι το λειτουργικό κόστος μέχρι τώρα κυμαίνεται μεταξύ 11,2 και 14,5 δισ. δολαρίων.

Ο γερουσιαστής Chris Coons, ανώτερος μέλος της επιτροπής εξοπλισμών της Γερουσίας για θέματα άμυνας, ήταν ανάμεσα στους Δημοκρατικούς που αμφέβαλαν ότι το ποσό είναι αρκετά υψηλό.

«Δεν ξέρω αν περιλαμβάνει όλα τα λειτουργικά κόστη των πλοίων, των αεροσκαφών, του καυσίμου, του προσωπικού», είπε. «Αν ερχόταν και μας έλεγαν, ‘Αυτό είναι το πόσο έχουμε ξοδέψει σε αυτή την επιχείρηση,’ θα έπρεπε να περιλαμβάνει μήνες προετοιμασίας και ανάπτυξης, καθώς και αναπλήρωση αποθεμάτων πυρομαχικών και λειτουργικά κόστη».

