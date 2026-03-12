Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν κτίριο στο κέντρο της Βηρυτού την Πέμπτη, ενώ το Ισραήλ διέταξε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν ακόμη μια μεγάλη περιοχή του νότιου Λιβάνου, εντείνοντας την επίθεσή του κατά της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Η αεροπορική επιδρομή γύρω στις 5:30 μ.μ. έπληξε ένα κτίριο στη γειτονιά Bachoura, περίπου 1 χιλιόμετρο από το Grand Serail, το αρχηγείο της λιβανέζικης κυβέρνησης στο κέντρο της Βηρυτού.

Footage of the moment the building was struck in Al-Bashoura, Beirut. pic.twitter.com/5IKBuHYldb — Open Source Intel (@Osint613) March 12, 2026

مشاهد للغارة الإسرائيلية الثالثة التي استهدفت المبنى المهدد في الباشورة - بيروت pic.twitter.com/NgTHLPvOPg — كواليس بيروت - Kawalis Beirut (@KawalisBeirut) March 12, 2026

Βίντεο του Reuters:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πριν από το χτύπημα, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση ενημερώνοντας τους κατοίκους ότι βρίσκονταν κοντά σε εγκατάσταση της Χεζμπολάχ, εναντίον της οποίας σκόπευε να αναλάβει δράση.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορική και χερσαία επίθεση την περασμένη εβδομάδα κατά της Χεζμπολάχ, η οποία είχε ξεκινήσει επιθέσεις κατά του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, δηλώνοντας ότι στόχευε να εκδικηθεί τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στην έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η Χεζμπολάχ εκτοξεύει ρουκέτες και drones κατά του Ισραήλ καθημερινά έκτοτε, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου μπαράζ επιθέσεών της αργά το βράδυ της Τετάρτης, το οποίο προκάλεσε σφοδρά ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Το Ισραήλ έχει σφυροκοπήσει τον νότιο και ανατολικό Λίβανο, καθώς και τα νότια προάστια της πρωτεύουσας, σκοτώνοντας περισσότερους από 600 ανθρώπους, σύμφωνα με τις λιβανέζικες αρχές. Παράλληλα, έχει διατάξει μαζικές εκκενώσεις στις ίδιες περιοχές, αναγκάζοντας περισσότερους από 800.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, δήλωσε ότι ο στρατός έλαβε οδηγίες να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο.

«Υποσχεθήκαμε ηρεμία και ασφάλεια στις κοινότητες του βορρά, και αυτό ακριβώς θα προσφέρουμε», δήλωσε σε συνάντηση με ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.