ΗΠΑ και σύμμαχοι συγκρούονται με Ρωσία και Κίνα για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους συγκρούστηκαν την Πέμπτη με τη Ρωσία και την Κίνα σχετικά με τις πυρηνικές προθέσεις του Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον επιδίωξε στα Ηνωμένα Έθνη να δικαιολογήσει περαιτέρω τον πόλεμο που ξεκίνησε κατά του Ιράν πριν από δύο εβδομάδες.

Σε μια συνεδρίαση του 15μελούς Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία προεδρεύεται αυτόν τον μήνα από τις ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα προσπάθησαν ανεπιτυχώς να εμποδίσουν μια συζήτηση για μια επιτροπή που έχει συσταθεί για την παρακολούθηση και εφαρμογή των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν. Οι προσπάθειές τους υπερψηφίστηκαν 11-2 με δύο αποχές.

Απευθυνόμενος στο συμβούλιο, ο Μάικ Γουολτζ (Mike Waltz) κατηγόρησε τη Μόσχα και το Πεκίνο ότι επιδιώκουν να προστατεύσουν την Τεχεράνη μπλοκάροντας το έργο της λεγόμενης Επιτροπής 1737. «Όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ θα πρέπει να εφαρμόζουν εμπάργκο όπλων κατά του Ιράν, να απαγορεύουν τη μεταφορά και το εμπόριο τεχνολογίας πυραύλων και να παγώνουν τα σχετικά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία», δήλωσε.

«Οι προβλέψεις του ΟΗΕ που πρόκειται να επαναεπιβληθούν δεν είναι αυθαίρετες, αλλά στοχεύουν συγκεκριμένα στην αντιμετώπιση της απειλής που θέτουν τα πυρηνικά, οι πύραυλοι και τα συμβατικά όπλα του Ιράν, καθώς και η συνεχιζόμενη υποστήριξη της τρομοκρατίας από το Ιράν», πρόσθεσε.

Ο Waltz κατηγόρησε ότι τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία δεν θέλουν μια λειτουργική επιτροπή κυρώσεων «επειδή θέλουν να προστατεύσουν τον εταίρο τους, το Ιράν, και να συνεχίσουν τη στρατιωτική συνεργασία που πλέον απαγορεύεται ξανά». Σημείωσε, επίσης, ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο International Atomic Energy Agency επανέλαβε ότι το Ιράν είναι το μόνο κράτος στον κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα που έχει παραγάγει και συσσωρεύσει ουράνιο εμπλουτισμένο έως 60% και αρνήθηκε να παρέχει στην IAEA πρόσβαση σε αυτό το απόθεμα.

Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στον ΟΗΕ κατηγόρησε τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους ότι «προκάλεσαν υστερία γύρω από τις υποτιθέμενες προσπάθειες του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», οι οποίες ποτέ δεν επιβεβαιώθηκαν από τις αναφορές της IAEA.

«Αυτό έγινε για να αναληφθεί ακόμη μια στρατιωτική επιχείρηση κατά της Τεχεράνης και για να εξασφαλιστεί μεγάλη κλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος της Κίνας, Φου Κονγκ, χαρακτήρισε την Ουάσιγκτον ως «υποκινητή» της ιρανικής πυρηνικής κρίσης και δήλωσε ότι κατέφυγε σε «φανερή χρήση βίας κατά του Ιράν κατά τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας, καθιστώντας τις διπλωματικές προσπάθειες άκαρπες».

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), έχει χρησιμοποιήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν για να δικαιολογήσει τον πόλεμο κατά του Ιράν. Είπε αυτόν τον μήνα ότι το Ιράν θα είχε αποκτήσει πυρηνικό όπλο εντός δύο εβδομάδων αν οι ΗΠΑ δεν είχαν πλήξει τρεις κρίσιμες πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο, ισχυρισμός που πηγές λένε ότι δεν υποστηρίζεται από τις αξιολογήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Η Βρετανία και η Γαλλία δήλωσαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι η επαναεπιβολή κυρώσεων κατά του Ιράν είναι δικαιολογημένη λόγω της αποτυχίας της Τεχεράνης να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα. Η Γαλλία πρόσθεσε ότι η IAEA δεν μπορεί πλέον να εγγυηθεί την ειρηνική φύση του προγράμματος και ότι τα πυρηνικά αποθέματα της Τεχεράνης είναι επαρκή για 10 πυρηνικές συσκευές.







