DW: Ποιος κατασκεύασε τα beepers για τη Χεζμπoλάχ;

Η εταιρεία Gold Apollo από την Ταϊβάν, το όνομα της οποίας εμφανίζεται σε χιλιάδες beepers που εξερράγησαν στα χέρια μελών της Χεζμπολάχ, αρνείται ότι έχει κατασκευάσει τις συγκεκριμένες συσκευές. Υποστηρίζει ότι αυτές έχουν κατασκευαστεί από μία συνεργαζόμενη επιχείρηση στην Ουγγαρία με την επωνυμία BAC Consulting. «Δεν πρόκειται για δικό μας προϊόν, απλώς φέρει το όνομά μας» λέει ο ιδρυτής και πρόεδρος της Gold Apollo, Χσου Τσινγκ Κουάνγκ, μιλώντας σε δημοσιογράφους την Τετάρτη στα γραφεία της εταιρείας του στο Νιου Ταϊπέι.



Σε ανακοίνωσή της η Gold Apollo αναφέρει ότι το συγκεκριμένο μοντέλο AR-924 έχει κατασκευαστεί και πωληθεί από την BAC, η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα της Gold Apollo για να πουλήσει τα προϊόντα της «σε συγκεκριμένες περιοχές». Ωστόσο, καταλήγει η ανακοίνωση από την Ταϊβάν, «ο σχεδιασμός και η κατασκευή των συγκεκριμένων προϊόντων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της BAC».

Από την Ανατολική Ευρώπη στη Μ. Ανατολή;

Κατά το Reuters, ο επικεφαλής της ταϊβανέζικης εταιρείας ανέφερε σε συνέντευξη τύπου ότι είχαν παρουσιαστεί προβλήματα με εμβάσματα της ουγγρικής BAC. «Τα εμβάσματα ήταν κάπως περίεργα» είπε ο Χσου σύμφωνα με το Reuters και άλλες πηγές, συμπληρώνοντας ότι προέρχονταν από τη Μέση Ανατολή. Δεν ανέφερε ωστόσο λεπτομέρειες, ούτε εμφάνισε κάποιο συμβόλαιο με την BAC από το οποίο να προκύπτει ότι η εταιρεία του έχει παραχωρήσει τεχνογνωσία τα τελευταία τρία χρόνια.



Tο ουγγρικό ενημερωτικό πόρταλ Telex μεταδίδει πάντως ότι, κατά πάσα πιθανότητα, οι συσκευές στάλθηκαν στη Χεζμπολάχ από μία εταιρεία με την επωνυμία Norta Global με έδρα στη Σόφια, την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Σύμφωνα πάντα με το Telex, η βουλγαρική αυτή εταιρεία, που ανήκει σε υπήκοο Νορβηγίας, βρίσκεται πίσω από την συναλλαγή με την Gold Apollo, αν και το συμβόλαιο υπογράφεται από την BAC.



Την Τετάρτη η αμερικανική εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι η BAC αποτελεί τμήμα μίας «εταιρείας-κέλυφος» στο Ισραήλ και ότι είχαν ιδρυθεί τουλάχιστον άλλες δύο εικονικές εταιρείες, ώστε να καλύπτονται οι διασυνδέσεις με αξιωματούχους των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών.

Τι κάνει η BAC Consulting;

Στην ιστοσελίδα της, η BAC Consulting υποστηρίζει ότι «αναπτύσσει διεθνείς τεχνολογικές συνεργασίες μεταξύ χωρών για την πώληση τηλεπικοινωνιακών προϊόντων». Ισχυρίζεται ότι διαθέτει περισσότερα από δέκα χρόνια εμπειρίας στην παροχή υπηρεσιών και «ενσωματώνει βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές».



Ως έναν ακόμα τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας, η BAC Consulting αναφέρει μία συλλογή χρυσών κοσμημάτων με την επωνυμία Nelkhael και υπόσχεται να παράσχει την υποστήριξή της για την προώθηση των προϊόντων αυτών στην αγορά.



Σύμφωνα με το επίσημο ουγγρικό μητρώο επιχειρήσεων, η BAC δραστηριοποιείται σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς, από την κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών και ιατρικού εξοπλισμού μέχρι την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου.



Ο Ούγγρος κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζόλταν Κόβατς ανακοίνωσε, μέσω της πλατφόρμας X, ότι η BAC «ήταν απλώς ένας εμπορομεσίτης, που δεν ανέπτυσσε κατασκευαστική ή παραγωγική δραστηριότητα στην Ουγγαρία» και ότι οι συγκεκριμένες συσκευές δεν πέρασαν ποτέ από την ουγγρική επικράτεια.

Μόνο μία «εταιρεία-σφραγίδα»;

Η Deutsche Welle επισκέφθηκε το σημείο που είχε δηλωθεί ως διεύθυνση της BAC στη Βουδαπέστη. Κανείς δεν ανταποκρίθηκε στο κουδούνι της εισόδου, στο κτίριο δεν υπήρχε ούτε ένας εργαζόμενος. Μόνη «απόδειξη» για την ύπαρξη της εταιρείας ήταν μία τυπωμένη κόλλα χαρτί, σε σχήμα A4, όπου αναφέρεται η BAC. Περίοικοι ανέφεραν στην DW ότι δεν γνωρίζουν την εταιρεία και ότι σπάνια εμφανίζεται αλληλογραφία με παραλήπτη την BAC.



Σύμφωνα με πληροφορίες της Company Wall, που ειδικεύεται στην αποδελτίωση και ανάλυση πληροφοριών για επιχειρήσεις, η BAC Consulting έχει δημοσιεύσει οικονομικά αποτελέσματα, στα οποία αναφέρει κέρδη (μετά φόρων) συνολικού ύψους 18,3 εκατομμυρίων φιορινιών (46.400 ευρώ) και μικτά έσοδα 215 εκ. φιορινιών.



Την Τετάρτη η ιστοσελίδα της BAC δεν εμφάνιζε πλέον τη συνήθη όψη, αλλά μία διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας. Λίγο αργότερα εμφανιζόταν μόνο ένα μήνυμα σφάλματος: «Δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε αυτή την ιστοσελίδα».



Ως CEO της εταιρείας εμφανίζεται η Κριστιάνα Μπάρσονι-Αρσιντιάκονο. Στο βιογραφικό της αναφέρεται ότι ασχολείται με «διαθεματικά projects για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων». Φέρεται ως εργαζόμενη στην BAC από τον Μάρτιο του 2016 με ειδίκευση στο business development και τις «στρατηγικές βιωσιμότητας».



Η DW επιχείρησε να ζητήσει κάποιο σχόλιο από την BAC και την CEO της για την υπόθεση των beepers, αλλά οι τηλεφωνικές κλήσεις που έγιναν δεν απαντήθηκαν. Επίσης η DW επισκέφθηκε τη διεύθυνση που έχει δηλωθεί ως ιδιωτική κατοικία της Κριστιάνα Μπάρσονι-Αρσιντιάκονο, αλλά κανείς δεν άνοιξε την πόρτα.

Τι γνωρίζουμε για τη βουλγαρική εταιρεία;

Επικαλούμενο «πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση», το ουγγρικό ενημερωτικό πόρταλ Telex μεταδίδει ότι η επικεφαλής της BAC Consulting διατηρεί επαφές με τη Norta Global και ότι η βουλγαρική εταιρεία -και όχι η BAC Consulting- ήταν εκείνη που παρέδωσε τις συσκευές ενδοεπικοινωνίας από την Ταϊβάν. Αντιδρώντας στο ρεπορτάζ, οι βουλγαρικές αρχές αναφέρουν ότι δεν έχουν καταγραφεί διαδικασίες εκτελωνισμού που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες συσκευές. Παράλληλα, επιβεβαιώνουν ότι διερευνούν μία πιθανή εμπλοκή της Norta Global.



H Norta Global ιδρύθηκε στις 14 Απριλίου 2022, περίπου την ίδια εποχή που εμφανίστηκε η BAC στην Ουγγαρία. Η διεύθυνση, την οποία δηλώνει η επιχείρηση στη Σόφια, χρησιμοποιείται από άλλες 200 εταιρείες. Ως αρχικό κεφάλαιο αναφέρεται το ποσό των 200 λέβα (102 ευρώ). Η Norta Global ισχυρίζεται ότι παρέχει υπηρεσίες μάνατζμεντ, αλλά δεν αναφέρει κάποια παραγωγική δραστηριότητα.



Η DW επισκέφθηκε τη διεύθυνση που έχει δηλώσει η εταιρεία στη Σόφια. Στο κουδούνι και στο γραμματοκιβώτιο δεν εμφανιζόταν κανένα όνομα εταιρείας, παρά μόνο ένα «New Companies Agency», το οποίο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, ασχολείται με «εγγραφές εταιρειών». Η DW επιχείρησε να έρθει σε επαφή με την εταιρεία αυτή, αλλά δεν υπήρξε απάντηση στις τηλεφωνικές κλήσεις που έγιναν. Σύμφωνα με τους γείτονες, μόνο ένας δικηγόρος εμφανίζεται κατά καιρούς στα γραφεία αυτά.



Η DW έχει επιχειρήσει να έρθει σε επαφή και με τη Norta Global για ένα σχόλιο.



Στο άρθρο αυτό συνεργάστηκαν οι δημοσιογράφοι της DW Ζολτ Μπόγκαρ στη Βουδαπέστη και Αλεξάντερ Ντέτεφ στη Σόφια.



Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

