Χιονοπτώσεις ασυνήθιστης έκτασης προκάλεσαν σήμερα σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Νότιας Αφρικής, όπου το μεσημέρι τοπική ώρα άνθρωποι παρέμεναν εγκλωβισμένοι, αφότου πέρασαν τη νύχτα μέσα στα οχήματά τους.

Η εθνική οδός Ν3, που συνδέει το Γιοχάνεσμπουργκ με την πόλη Ντέρμπαν, στις ανατολικές ακτές, ήταν μία από τις πλέον πληγείσες και πολλά τμήματά της έκλεισαν, ακόμα κι αν η εκτροπή της κυκλοφορίας ήταν αδύνατη, σύμφωνα με τις αρχές.

The worst snow I've ever seen and heard of in South Africa Underberg pic.twitter.com/DVAQAG31dC — Mr.Reach (@mrreachgaming) September 21, 2024

South Africa apparently the global boiling is a lie 🙄, seriously use your eyes 👀 pic.twitter.com/vjTNRr20Jt — Candace Carboni (@carboni_candace) September 21, 2024

Οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών εργάζονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και συνεχίζουν να το κάνουν, προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια στους ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί στα αυτοκίνητά τους, όμως προς το παρόν δεν είναι γνωστό πόσοι είναι οι εγκλωβισμένοι και σε ποια κατάσταση βρίσκονται, όπως δήλωσε μία αξιωματούχος της εταιρείας που διαχειρίζεται τους αυτοκινητόδρομους, η Τάνια Ντόογκρα, στο τηλεοπτικό δίκτυο ENCA.

Κουβέρτες και γεύματα διανεμήθηκαν σε ορισμένους από τους εγκλωβισμένους οδηγούς, είπε η κυβέρνηση της επαρχίας Κουαζουλού-Νατάλ σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε σήμερα το μεσημέρι.

Φορτηγά βρίσκονται σταθμευμένα στην άκρη του δρόμου από χθες και «τα λεωφορεία που κυκλοφορούσαν μεταξύ των επαρχιών έχουν εγκλωβιστεί εδώ και περίπου 7 ώρες σε πρατήρια καυσίμων», διευκρίνισε στο AFP η Σιμόν Ζουάνε, μια υπεύθυνη επικοινωνίας της RTMC, του κυριότερου οργάνου που διαχειρίζεται την οδική ασφάλεια στη χώρα.

Σε ορισμένες περιοχές, το ύψος του χιονιού έφθασε έως τα 2 μέτρα, έγινε γνωστό από την οργάνωση προώθησης της οδικής ασφάλειας Arrive Alive σε ανάρτηση στο X.

Από την πλευρά της, η αρχή διαχείρισης των συνόρων της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσε πως έκλεισε στο δυτικό τμήμα τρεις συνοριακούς σταθμούς με το Λεσότο λόγω του «σημαντικού κινδύνου» που υπάρχει από τις καιρικές συνθήκες.

Νέες χιονοπτώσεις αναμένονται και οι αρχές έχουν εκδώσει συναγερμούς σε διάφορα τμήματα της χώρας, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας μετεωρολόγος, ο Λουτάντο Μασιμίνι, κάνοντας λόγο για «ακραία φαινόμενα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

