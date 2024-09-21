Το λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο δεύτερου στελέχους της στον ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό ο οποίος εξαπολύθηκε την προηγουμένη σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, προπύργιό της, όπου τουλάχιστον 16 μαχητές της Χεζμπολάχ έπεσαν νεκροί, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού.

Το κίνημα, που πρόσκειται στο Ιράν, ανέφερε πως ο Άχμεντ Μαχμούντ Ουάχαμπι διοικούσε ως τις αρχές της χρονιάς επιχειρησιακή μονάδα της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν του στρατιωτικού της βραχίονα. Η μονάδα αυτή δρα για να υποστηρίξει τη Χαμάς, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα σε πόλεμο με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η πιο σημαντική μορφή εξ αυτών ήταν ο επικεφαλής της δύναμης Ραντουάν, ο Ιμπραήμ Ακίλ. Πρόκειται για το δεύτερο ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ που σκοτώνεται σε ισραηλινό βομβαρδισμό αφότου το κίνημα άνοιξε μέτωπο στα σύνορα Λιβάνου Ισραήλ πριν από σχεδόν έναν χρόνο, για να υποστηρίξει τον σύμμαχό του, τη Χαμάς.

Η Χεζμπολά επιβεβαίωσε αργά το βράδυ τον θάνατο του Ιμπραήμ Ακίλ, ενός «από τους μεγάλους ηγέτες μας», ο οποίος σκοτώθηκε «στον δρόμο για την Ιερουσαλήμ», κατά την ορολογία που χρησιμοποιεί το προσκείμενο στο Ιράν κίνημα όταν αναφέρεται σε θύματα ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Οι ΗΠΑ είχαν επικηρύξει τον Ιμπραήμ Ακίλ, προσέφεραν ποσό 7 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα επέτρεπαν τον εντοπισμό του, καθώς φερόταν να ενέχεται στις πολύνεκρες αντιαμερικανικές επιθέσεις στη Βηρυτό που είχαν γίνει το 1983.

Ο Ιμπραήμ Ακίλ

Από το χτύπημα ισοπεδώθηκε ένα ολόκληρο κτίριο με τουλάχιστον 31 ανθρώπους να σκοτώνονται σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά

Η Χαμάς καταδίκασε την «τρομοκρατική επίθεση», ενώ το Ιράν την «κατάφωρη παραβίαση (...) της εδαφικής ακεραιότητας» του Λιβάνου. Από την άλλη, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διαβεβαίωσαν πως δεν επιδιώκουν «μεγάλη κλιμάκωση» του πολέμου στην περιοχή. Ωστόσο, οι τολμηρές, συντονισμένες επιθέσεις του Ισραήλ, που στόχευαν μέλη της Χεζμπολάχ με εκρηκτικά κρυμμένα μέσα σε βομβητές και ασύρματους, έφεραν για άλλη μια φορά τη Μέση Ανατολή στο χείλος μιας ευρύτερης σύγκρουσης σχεδόν ένα χρόνο μετά την επίθεση της ένοπλης οργάνωσης Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου που είχε ως αποτέλεσμα τον πόλεμο στη Γάζα.

